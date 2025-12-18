سردار شجاعی: ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان چابهار کشف شد

سردار رضا شجاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از کشف ۲۳ هزار لیتر فرآوردههای سوختی قاچاق توسط دریابانان چابهار طی یک عملیات خبر داد.
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در راستای مبارزه با قاچاق فرآوردههای سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی چابهار با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان، موفق شدند مقادیری فرآوردههای سوختی قاچاق را حین گشت زنی در مرزهای دریایی کشف کنند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیتآمیز توسط مرزداران خاطرنشان کرد: مأموران این فرماندهی در چند عملیات متفاوت موفق شدند مقدار ۲۳ هزار لیتر فرآوردههای سوختی قاچاق از نوع گازوئیل را که به طرز ماهرانهای در داخل شناورهای سبک مخفی شده بود را کشف کنند.
سردار شجاعی با اشاره به توقیف ۵ فروند شناور و دستگیری ۵ متهم، افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق ۱۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
