۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

راه ارتباطی ۲ روستا در شهرستان خنج قطع شد

خنج- فرماندار خنج گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب راه ارتباطی ۲ روستا در این شهرستان را قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خیل تاش گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب راه ارتباطی روستاهای مَز و آشنا در بخش محمله خنج با مرکز شهرستان را قطع کرد.

فرماندار شهرستان خنج از مردم خواست تا اطلاع ثانوی از این مسیر عبور نکنند.

