راه ارتباطی ۲ روستا در شهرستان خنج قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خیل تاش گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب راه ارتباطی روستاهای مَز و آشنا در بخش محمله خنج با مرکز شهرستان را قطع کرد.

فرماندار شهرستان خنج از مردم خواست تا اطلاع ثانوی از این مسیر عبور نکنند.