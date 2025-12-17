محمدپور: حمایت همه جانبه از قهرمانان زنجانی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدیپور ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی و سالیانه هیأت وزنهبرداری استان زنجان، با قدردانی از تلاشهای فدراسیون وزنهبرداری اظهار کرد: این فدراسیون با وجود هزینههای بالای ورزش قهرمانی، عملکرد موفقی در عرصه کسب مدالها و افتخارات ملی و بینالمللی داشته که شایسته تقدیر است و نیازمند تداوم حمایتهاست.
وی با اشاره به حمایتهای فدراسیون از استان زنجان افزود: حضور رئیس و دبیر فدراسیون وزنهبرداری در استان، نشاندهنده نگاه ویژه به ظرفیتهای بالای ورزشی زنجان و توانمندی ورزشکاران این استان در سطح ملی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه حمایت از ورزشکاران نخبه یکی از اولویتهای اصلی اداره کل است، تصریح کرد: طبق قوانین موجود، ورزشکاران نخبهای که در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند، موظف به حضور در محل کار بوده و در زمان همراهی با تیمهای ملی از مرخصی یا مأموریت استفاده میکنند که در این زمینه استان نهایت همکاری را خواهد داشت.
محمدیپور تشکیل ستاد بازیهای آسیایی را اقدامی مهم در راستای حمایت هدفمند از قهرمانان استان عنوان کرد و گفت: ورزشکاران تحت پوشش این ستاد از مکملهای ورزشی، خدمات رفاهی و سایر حمایتهای پیشبینیشده برخوردار میشوند تا با تمرکز بیشتر در میادین بینالمللی حضور یابند.
وی همچنین به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این سفر موضوع اختصاص مسکن یا زمین به قهرمانان ورزشی استان مطرح شد که پیگیریهای لازم در این خصوص انجام شده و بهزودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای صورتگرفته، پرداخت حقوق ماهیانه برای ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی در نظر گرفته شده است تا دغدغههای مالی آنان کاهش یابد و شرایط مناسبی برای افتخارآفرینی فراهم شود.
