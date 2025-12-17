به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین اجلاس ملی شهدای حمل و نقل و اتاق اصناف استان مرکزی اظهار کرد: در جریان این اجلاسیه کمک‌های مؤمنانه با مشارکت اصناف و فعالان حوزه حمل‌ونقل استان تهیه شده و به خانواده‌های نیازمند اهدا خواهد شد.

وی افزود: این کمک‌ها در شب‌های سرد زمستان به منازل خانواده‌های نیازمند ارسال می‌شود تا ضمن تأمین بخشی از نیازهای آنان، موجب دلگرمی و تقویت روحیه امید در میان این خانواده‌ها شود.

جودکی تصریح کرد: همچنین به یاد و نام شهدای این حوزه‌ها تعدادی جهیزیه تهیه شده است که با نیت تکریم مقام شهدا به خانواده‌های نیازمند اهدا خواهد شد.

رئیس اجلاسیه ملی شهدای حمل و نقل و اصناف استان مرکزی ادامه داد: برنامه‌ای برای آزادی زندانیان غیرعمد که در ایام سرد زمستان در زندان به سر می‌برند طراحی شده است.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان غیرعمد پیش از میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر است تا این اقدام خیرخواهانه به برکت نام و یاد شهدا و همراهی خانواده‌های آنان محقق شود.

جودکی افزود: این مراسم به نام و یاد شهدای والامقام برگزار شد و امید است با عنایات معنوی این عزیزان، توفیق خدمت و انجام وظایف به‌درستی نصیب همگان شود.

مدیرکل صمت استان مرکزی با گرامیداشت یاد ۳۰۴ شهید حوزه‌های حمل‌ونقل و اصناف، این شهدا را از مظلوم‌ترین گروه‌ها خواند و هدف اجلاسیه را یادآوری فداکاری‌های آنان و قدردانی از خانواده‌هایشان عنوان کرد.