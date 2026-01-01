آقاعلیخانی: مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط پایدار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات اصناف استان مرکزی اظهار کرد: ذخایر برنج و روغن در استان مناسب است و ۳۰ تن روغن در شهر اراک توزیع شده است.

وی افزود: تأمین گوشت و مرغ در استان مرکزی پایدار است و با جوجه‌ریزی انجام‌شده، عرضه ماهانه مرغ بیش از نیاز استان خواهد بود.

آقاعلیخانی با اشاره به اقدامات حمایتی از اصناف استان مرکزی تصریح کرد: در حوزه مالیات، اشتباهات محاسباتی شناسایی و مقرر شد طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده اصلاح شود.

وی ادامه داد: مسائل نیازمند هماهنگی استانی نیز حداکثر طی ۱۰ روز آینده با دستگاه‌های مسئول هماهنگ خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی موظف به رعایت شأن و احترام اصناف هستند و هیچ برخورد سلیقه‌ای خارج از چارچوب قانون پذیرفتنی نیست.

وی افزود: در همین راستا، برخی پلمب‌هایی که بدون بررسی کامل انجام شده بود با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه رفع شد.

آقاعلیخانی گفت: شهر اراک به‌عنوان پایلوت شفاف‌سازی و هوشمندسازی بازار در دستور کار قرار گرفته و ۱۰ نقطه عرضه مستقیم کالا پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: ثبات و آرامش بازار مرهون همکاری و تعامل مستمر اصناف با دستگاه‌های دولتی و حاکمیت است.