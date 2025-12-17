احداث اسکله گردشگری در روستای رگبه شادگان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی خوزستان در بازدید از تالاب بین المللی شادگان، ضمن اشاره به این بازدید که با هدف بررسی میدانی ظرفیتهای موجود و ارزیابی شرایط لازم برای احداث اسکله گردشگری در روستای رگبه انجام شد، ابعاد مختلف اجرای طرح از جمله موقعیت مکانی اسکله، مسائل فنی، ایمنی، دسترسی گردشگران و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین موضوع بهسازی و آمادهسازی فضای پیرامونی اسکله گردشگری از جمله نصب برج نوری، اجرای کفپوش مناسب، ساماندهی محوطه، تأمین امکانات رفاهی و خدماتی و ارتقای زیرساختهای ایمنی از دیگر محورهای مورد بحث در این بازدید بود و مقرر شد پس از جمعبندی نظرات کارشناسی، مراحل اجرایی پروژه با هماهنگی دستگاههای مرتبط آغاز شود.
نماینده مردم شادگان با اشاره به اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی در پیشبرد این طرح، بر حمایت کامل خود از پروژههای گردشگری شهرستان تأکید کرد و افزود: اجرای چنین طرحهایی میتواند زمینهساز تحول در حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد پایدار و بهرهبرداری از ظرفیتهای بومی منطقه شود.
خنفری در خاتمه گفت: ما برای بهره گیری از ظرفیتهای گردشگری باید تفکر سرمایه گذاری و جذب سرمایه را در شهرستان شادگان به خصوص در بین مدیران دستگاههای اجرایی افزایش دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح مطالعاتی این پروژه انجام شد و مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی در حال پیگیری است.
نظر شما