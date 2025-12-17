محبان: امدادگران هلال احمر خراسان شمالی در آماده باش کامل هستند

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیشبینی تغییرات جوی در استان، تمامی تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در آمادهباش کامل هستند تا در سریعترین زمان ممکن به هموطنان امدادرسانی کنند.
محبان افزود: تلاش ما بر این است که هیچ هموطن نیازمندی در شرایط اضطراری تنها نماند و نیروهای ما آمادگی دارند تا در هر نقطهای از استان وارد عمل شوند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی همچنین به هموطنان توصیه کرد: در صورت وقوع حوادث و نیاز به کمک، میتوانید با شماره ۱۱۲، مرکز «ندای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر»، تماس حاصل کنید و از خدمات امدادی بهرهمند شوید.
