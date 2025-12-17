به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر چهارشنبه در برنامه «شب چله» و جشنواره غذاهای محلی ویژه شب یلدا که در هتل شادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۱۲ رویداد به مناسبت شب یلدا پیشبینی شده است که تلاش شده این برنامهها ماهیتی مردمی داشته باشند و با مشارکت فعال شهروندان برگزار شوند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره غذاهای محلی افزود: این جشنواره نشاندهنده تنوع و غنای غذاهای محلی کردستان است و ظرفیت بالایی برای معرفی این استان در سطح کشور دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: کردستان علاوه بر جاذبههای طبیعی، در حوزه میراث ناملموس نیز دارای ظرفیتهای ارزشمندی است که یکی از مهمترین آنها، فرهنگ غذایی و خوراکهای محلی است و باید بهصورت گسترده معرفی شود.
ورمقانی شناسنامهدار کردن غذاهای محلی را گامی مؤثر در توسعه گردشگری غذا دانست و گفت: این اقدام میتواند ظرفیتهای پنهان گردشگری استان را نمایان کند و تحقق آن نیازمند همراهی مردم در کنار دستگاههای فرهنگی و اجرایی است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در کنار جشنواره غذا افزود: حضور هنرمندان و تولیدات صنایعدستی نشاندهنده توانمندی بالای هنرمندان کردستانی است و این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی توان فرهنگی و هنری استان فراهم میکند.
معاون استاندار کردستان تأکید کرد: کردستان با برخورداری از مناظر طبیعی، کوهها، جنگلها و دریاچهها، در کنار غذاها و خوراکهای سنتی و نوآورانه، میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود و این مهم با همت مردم و حمایت دستگاههای فرهنگی و اجتماعی محقق خواهد شد.
