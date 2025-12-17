به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات کسب رتبه پنجم عمرانی کشور، با قدردانی از مجموعه همکاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: لازم میدانم در ابتدا از همه همکارانی که با تلاش شبانهروزی زمینه تحقق این دستاورد ارزشمند را فراهم کردند، تشکر کنم. همچنین از رسانهها، چه آنهایی که بهخوبی اطلاعرسانی کردند و چه آنهایی که با نقد منصفانه مسیر کار را اصلاحگرانه دنبال کردند، قدردانی میکنم.
نقش رسانهها و اهمیت نقد سازنده
وی افزود: ما معتقدیم رشد و بالندگی در سایه نقد شکل میگیرد؛ نقد سازنده نهتنها مانع نیست، بلکه مسیر پیشرفت را روشنتر میکند. قطعاً اگر بخواهیم به جایگاههای بالاتر دست پیدا کنیم، باید این نقدها را بشنویم، تحلیل کنیم و در فرآیند تصمیمگیری و اجرا بهکار بگیریم.
ابلاغ ۱۴ شاخص ارزیابی عمرانی از سوی وزارت کشور
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به مبنای ارزیابیها گفت: در ابتدای سال، ۱۴ شاخص مشخص توسط معاونت وزارت کشور به همه استانداریها ابلاغ شد. این شاخصها بهصورت رسمی اعلام و حتی جلسهای در وزارت کشور با حضور همه معاونان عمرانی استانداریها برگزار شد که در آن، تکتک این شاخصها بهصورت دقیق تشریح و تبیین شدند.
مجیدی ادامه داد: از چند ماه پیش، تمرکز ما در استان بر توجه ویژه به همین شاخصها قرار گرفت. در کنار پیشبرد کلیه پروژههای عمرانی جاری، تأکید دولت بر این بود که این شاخصها بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرند و عملکرد استانها بر همین اساس سنجیده شود.
تمرکز بر توسعه عدالت در فضاهای آموزشی
وی با اشاره به یکی از مهمترین شاخصها تصریح کرد: یکی از این شاخصها، توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است. هر سفری که رئیسجمهور به استانها دارد، موضوع مدرسهسازی و عدالت آموزشی بهعنوان یک اولویت جدی مطرح میشود. بر همین اساس، کارگروه توسعه عدالت آموزشی در استان بهصورت منظم تشکیل جلسه داد؛ گاهی بهصورت هفتگی، گاهی هر ۱۵ روز یکبار و در مقاطعی نیز بهصورت ماهانه.
معاون عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: در نتیجه این جلسات و پیگیریها، اتفاقات خوب و اقدامات ارزشمندی در حوزه نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی رقم خورده است که البته به دلیل محدودیت زمان، امکان ارائه گزارش تفصیلی آنها در این مجال وجود ندارد.
ارائه گزارشهای تخصصی توسط دستگاههای متولی
مجیدی گفت: گزارشهای تخصصی و جزئیتر در حوزههایی مانند نوسازی مدارس، بهصورت دقیق توسط مدیران و مسئولان مربوطه از جمله ادارهکل نوسازی مدارس استان ارائه خواهد شد تا ابعاد این اقدامات و دستاوردها بهطور کامل برای افکار عمومی تشریح شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در ادامه تشریح اقدامات منجر به ارتقای جایگاه عمرانی استان، به موضوع نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از محورهایی که بهصورت ویژه مورد تأکید دولت قرار دارد، بحث توسعه نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای پاک است.
تصویب ۹ ساختگاه خورشیدی در استان لرستان
وی افزود: اگر مدیران تخصصی حوزه برق از جمله ادارهکل برق استان حضور داشتند، قطعاً میتوانستند توضیحات فنیتر و دقیقتری ارائه دهند، اما بهطور خلاصه عرض میکنم که تاکنون ۹ ساختگاه نیروگاه خورشیدی در کمیسیون ماده ۲۱ اراضی به تصویب رسیده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به دشواری اجرای این طرح در استان گفت: باید توجه داشت که اجرای نیروگاههای خورشیدی در لرستان کار سادهای نیست؛ چراکه عمده اراضی استان یا جنگلی، مرتعی، چمنزار و یا مناطق کوهستانی هستند. در حالی که برای احداث نیروگاه خورشیدی، نیاز به زمینهای فلت، صاف و بدون پوشش گیاهی وجود دارد.
تخصیص ۷۲ هکتار زمین برای انرژی خورشیدی
مجیدی ادامه داد: با پیگیریهای مستمر و جلسات متعدد، در نهایت حدود ۷۲ هکتار زمین مناسب برای این منظور در استان تخصیص داده شد. این اراضی اکنون در اختیار طرحهای نیروگاه خورشیدی قرار گرفته و بخشی از آنها وارد فاز اجرایی شدهاند.
وی تصریح کرد: در این میان، سازمان ساتبا بهعنوان شرکت تخصصی وابسته به وزارت نیرو که مسئولیت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را بر عهده دارد، در چند ساختگاه عملیات اجرایی را آغاز کرده است. همزمان، ادارهکل برق استان نیز بهطور جدی پیگیر پیشبرد این پروژههاست.
حضور سرمایهگذاران بومی در پروژههای خورشیدی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: علاوه بر ورود ساتبا، بخشی از این پروژهها توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی دنبال میشود؛ سرمایهگذارانی که اتفاقاً از فرزندان همین استان هستند و در حوزه انرژی خورشیدی تخصص دارند و هماکنون در استانهای مرکزی و اصفهان نیز فعالیت میکنند.
مجیدی گفت: از این فعالان اقتصادی دعوت و درخواست کردیم که در لرستان نیز سرمایهگذاری کنند و خوشبختانه این اتفاق در حال شکلگیری است. باید تأکید کنم شرایط فعلی با چند ماه گذشته قابل مقایسه نیست و اقدامات انجامشده نشاندهنده عزم جدی دولت برای تقویت این بخش است.
امکان احداث حدود ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی
وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده افزود: در مجموع، این ۹ ساختگاه و ۷۲ هکتار زمین تخصیصیافته، ظرفیت احداث حدود ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارد که این موضوع بهعنوان یکی از شاخصهای مهم عمرانی و توسعهای استان در ارزیابیها لحاظ شده و نقش مؤثری در ارتقای جایگاه لرستان ایفا کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در ادامه تشریح روند ارزیابی شاخصهای عمرانی استان، اظهار داشت: زمانی که این اقدامات در استان انجام میشود، بلافاصله مستندات مربوط به هر پروژه و هر شاخص تهیه و برای وزارت کشور ارسال میشود.
ارزیابی تخصصی شاخصها در وزارت کشور
وی افزود: این مستندات پس از ارسال، در وزارت کشور مورد بررسی و ارزشیابی قرار میگیرد. برای هر یک از شاخصها، کارشناس تخصصی مشخصی در وزارت کشور مستقر است که بهصورت متمرکز، عملکرد همه استانها را جمعآوری، بررسی و مقایسه میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: ممکن است در برخی استانها نیز اقداماتی انجام شده باشد، اما اگر مستندات لازم بهموقع یا بهصورت کامل ارائه نشود، طبیعتاً امتیازی برای آن استان لحاظ نخواهد شد. در واقع، انجام کار بدون ارائه گزارش و مستندات، در فرآیند ارزیابی ملی دیده نمیشود.
ارائه کامل گزارش همه اقدامات استان
مجیدی با اشاره به رویکرد مدیریتی استان گفت: در لرستان این موضوع بهصورت جدی دنبال شد؛ بهگونهای که هر کاری توسط همکاران ما در دستگاههای اجرایی انجام شد، مستندات آن بلافاصله جمعآوری و ارسال شد و کاری نیست که در استان انجام شده باشد و ما گزارش آن را به وزارت کشور ارائه نکرده باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در ادامه تشریح شاخصهای مؤثر در ارتقای رتبه عمرانی استان، به حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: نهضت ملی مسکن یکی دیگر از شاخصهای مهم ارزیابی است. این در حالی است که پیش از حضور آقای دکتر میرزایی در ادارهکل راه و شهرسازی استان، لرستان در انتهای جدول قرار داشت و وضعیت مناسبی در این بخش نداشت.
جهش عملکردی در شش ماه اخیر
وی افزود: طی شش ماه گذشته اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده است. بنده هم تأکید داشتم که مدیران و همکاران مربوطه حضور داشته باشند و گزارشهای دقیق را ارائه دهند تا زحمات آنها بهدرستی دیده شود.
صدور پروانهها و رفع موانع اداری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی، موضوع صدور پروانههای ساختمانی بود که با پیگیریهای مستمر، بخش قابل توجهی از این پروانهها صادر شد. محور دیگر، عدم برقراری تسهیلات بانکی برای برخی پروژهها بود که بررسی شد و مشخص گردید مشکلاتی از جمله نقص در مستندات شرکتهای سازنده، نداشتن صورتهای مالی یا وجود ایرادات کارشناسی مانع پرداخت تسهیلات شده است.
پیگیری تسهیلات و تأیید حدود هزار واحد مسکونی
مجیدی ادامه داد: در مدت چند ماه، با تلاش همکاران، صورتهای مالی شرکتها اصلاح شد، ایرادات کارشناسان بانکی برطرف گردید و پروندهها مراحل مختلف را طی کردند؛ از بررسی کارشناسی در استان تا طرح در هیئتمدیره بانکها در تهران. اکنون حدود هزار واحد مسکونی تأیید شده و در آستانه دریافت تسهیلات قرار دارند که بهزودی وارد چرخه اجرا میشوند.
وی خاطرنشان کرد: همین تأیید حدود هزار واحد، یک اتفاق بسیار خوب و اثرگذار است. علاوه بر آن، در مجموع حدود هزار و ۸۳۰ واحد مسکونی در استان در مسیر دریافت تسهیلات قرار گرفتهاند که با تزریق این منابع، یک موج جدید از فعالیت و تحرک در حوزه نهضت ملی مسکن استان ایجاد خواهد شد.
ارسال مستندات تمامی اقدامات به وزارت کشور
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: حتی کوچکترین اقداماتی که توسط همکاران ما در حوزه نهضت ملی مسکن انجام شده، بهصورت کامل مستندسازی و برای وزارت کشور ارسال شده است.
مجیدی اظهار داشت: در نهایت جمعبندی عملکرد استانها در قالب گزارشی رسمی و در فرمت مشخص، خطاب به آقای شاهرخی استاندار لرستان ارائه شد که در آن، نمرات استان در هر یک از ۱۴ شاخص بهصورت شفاف درج شده بود.
اعلام رسمی امتیاز و رتبه استان لرستان
وی افزود: بر اساس این گزارش، امتیاز نهایی استان لرستان در مجموع شاخصها، رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به جایگاه گذشته استان تصریح کرد: جایگاه لرستان در سال گذشته رتبه ۳۱ کشور بود. شاید در سالهای قبل نیز اقداماتی در استان انجام شده باشد، اما به دلایلی از جمله عدم ارائه یا تکمیل مستندات، این اقدامات در فرآیند ارزیابی ملی دیده نشده و امتیازی برای استان لحاظ نشده بود.
مجیدی در ادامه توضیح چگونگی ارتقای جایگاه استان در ارزیابی ملی، اظهار داشت: این سوال مطرح میشود که چگونه استان لرستان بهصورت ناگهانی از رتبه ۳۱ کشور به رتبه پنجم رسیده است؛ پاسخ روشن است، این ارتقا صرفاً بر مبنای همان ۱۴ شاخص ابلاغی وزارت کشور صورت گرفته و خارج از این چارچوب، هیچگونه ارزیابی دیگری وجود نداشته است.
سرمایهگذاری در مدیریت شهری؛ رتبه دهم کشور
وی افزود: یکی از این شاخصها، سرمایهگذاری در حوزه مدیریت شهری بوده است که استان لرستان در این بخش موفق به کسب رتبه دهم کشور شده؛ نتیجه حمایت از طرحهای سرمایهگذاری شهری و فعالسازی ظرفیتهای مدیریت شهری در شهرهای استان.
سازگاری با کمآبی با اولویت آب شرب؛ رتبه هفتم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به بحران آب تصریح کرد: شاخص دیگر، حمایت از برنامههای سازگاری با کمآبی با اولویت تأمین آب شرب بوده است. در این بخش، با برگزاری منظم جلسات و پیگیریهای مستمر مدیران ذیربط، استان لرستان رتبه هفتم را در میان ۳۱ استان کشور کسب کرده که زحمات مدیران حوزه آب در این موفقیت کاملاً مشهود است.
مدیریت بهینه مصرف انرژی و پروژههای صنعتی
مجیدی ادامه داد: مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز یکی دیگر از شاخصهای مهم بوده است؛ از جمله اجرای پروژههای استفاده از سوخت آر. دی. اف (RDF) در صنعت سیمان که هم به کاهش مصرف انرژیهای فسیلی کمک میکند و هم در مدیریت پسماند نقش مؤثری دارد.
مدرسهسازی و ارتقای جایگاه آموزشی
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مدرسهسازی، هرچند استان در گذشته جایگاه مناسبی نداشت و در رتبههای پایینتر قرار گرفته بود، اما با اقدامات انجامشده، به رتبه دوازدهم کشور ارتقا یافت که نشاندهنده بهبود قابل توجه در توسعه فضاهای آموزشی است.
توسعه مراکز بهداشتی و درمانی
معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: احداث و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی از دیگر شاخصهای ارزیابی بوده است؛ شامل پروژههای بیمارستانی و ساخت خانههای بهداشت که بهصورت گسترده در سطح استان در حال اجراست و نقش مهمی در ارتقای خدمات سلامت ایفا میکند.
جهش لرستان در حملونقل عمومی؛ رتبه چهارم کشور
مجیدی با تأکید ویژه بر شاخص حملونقل عمومی گفت: در حوزه توسعه حملونقل عمومی، استان لرستان موفق شد رتبه چهارم کشور را کسب کند. یکی از مصادیق روشن این شاخص، توسعه پروازها و پیگیریهای جدی استاندار برای فعالسازی ظرفیتهای فرودگاهی استان بوده است.
وی ادامه داد: نمونه عینی این موفقیت، اعزام زائران حج عمره از فرودگاه استان است؛ بهگونهای که دو هفته پیش زائران استان خوزستان از طریق فرودگاه لرستان اعزام شدند و با لباسهای محلی، مستقیم از همین فرودگاه به عربستان سفر کردند؛ اتفاقی که مایه افتخار استان است.
تثبیت پروازهای مستقیم؛ گامی مهم در توسعه استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: با این اقدام، ثابت شد که استان لرستان توان برقراری پروازهای مستقیم بینالمللی را دارد و دیگر ضرورتی ندارد زائران یا مسافران برای پرواز، مسیر طولانی تا تهران و فرودگاه مهرآباد را طی کنند.
مجیدی تأکید کرد: درست است که به دلیل ساختار شهری، امکان توسعه مترو یا تراموا در شهرهای استان وجود ندارد، اما ظرفیت پروازهای داخلی و بینالمللی بهعنوان بخشی از حملونقل عمومی کاملاً در دسترس است و این اتفاق خوب نباید ساده انگاشته شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در ادامه تشریح شاخصهای ۱۴ گانه مؤثر در ارتقای جایگاه استان، اظهار داشت: یکی از شاخصهای بسیار مهم، بحث ارتقای ایمنی در حوزه حملونقل برونشهری است که همکاران ما در این بخش زحمات فراوانی کشیدهاند.
رتبه سوم کشور در ایمنی جادهای و کاهش تصادفات
وی افزود: اقدامات انجامشده در حوزه ایمنسازی جادهها، کاهش نقاط حادثهخیز و کنترل تصادفات، بسیار ارزشمند بوده و گزارشهای مفصل آن از طریق شبکه استانی در حال ارائه است. نتیجه این تلاشها آن است که استان لرستان در شاخص ایمنی حملونقل برونشهری، رتبه سوم کشور را کسب کرده و جزو سه استان برتر ایران در این حوزه قرار گرفته است.
نهضت ملی مسکن و مدیریت پسماند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به سایر شاخصها تصریح کرد: موضوع نهضت ملی مسکن که پیشتر توضیح داده شد، یکی از محورهای مهم ارزیابی بوده است. همچنین مدیریت پسماند بهعنوان یکی دیگر از شاخصها مورد توجه قرار گرفت که اقدامات انجامشده در این حوزه نیز در امتیاز نهایی استان مؤثر بوده است.
کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در شهرها
مجیدی ادامه داد: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در شهرها نیز از دیگر شاخصهای مهم بود. بهویژه در شهر خرمآباد، وضعیت نامناسبی در این حوزه وجود داشت که طی چند ماه اخیر، با اتخاذ رویکردهای جدید مدیریتی، این روند تا حد زیادی کنترل شده است.
وی خاطرنشان کرد: ساختوسازهای بیرویه اکنون از مسیر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و با صدور آرای قانونی، به سمت قانونمند شدن هدایت میشود که این موضوع نقش مهمی در ساماندهی فضای شهری دارد.
جایگاه ششم کشور در پروژههای نیمهتمام عمرانی
معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: در حوزه پروژههای نیمهتمام عمرانی با مقیاس استانی و ملی نیز استان لرستان موفق به کسب جایگاه ششم کشور شده است؛ موضوعی که نشاندهنده تمرکز استان بر فعالسازی، تکمیل و مدیریت پروژههای بزرگ عمرانی است.
رتبه چهارم کشور در شورای فنی و نظارت بر پروژهها
مجیدی گفت: در شاخص شورای فنی و نظارت بر پروژههای عمرانی نیز لرستان رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که تنها سه استان جلوتر از ما قرار دارند و این جایگاه، بیانگر ارتقای کیفیت فنی، نظارت دقیق و انضباط اجرایی در پروژههاست.
نظر شما