به گزارش خبرنگار مهر، سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید روزهای اخیر در بخش گوهران، باعث ریزش سنگ و خاک در برخی از محورهای ارتباطی روستایی و ایجاد مشکل برای تردد اهالی شده بود.

امید احمدی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) گوهران، در این راستا و با هدف ارزیابی خسارات و کمک به مردم، از روستاهای آسیب‌دیده بازدید به عمل آورد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: بسیج همواره در کنار مردم است و در شرایط سخت، وظیفه خود می‌داند که برای رفع مشکلات و خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش کند. ما امروز برای اطمینان از ایمنی تردد هموطنان در جاده‌ها حضور یافته‌ایم و تا عادی شدن کامل شرایط، در آمادگی کامل هستیم.

در ادامه این اقدام جهادی، بسیجیان فعال حوزه گوهران با همت بلند و استفاده از امکانات اولیه، سنگ‌ها و خاک‌های ریزش کرده را از سطح جاده‌های روستایی جمع‌آوری و مسیر را برای تردد ایمن خودروها بازگشایی کردند.

این اقدام با استقبال اهالی روستاها مواجه شد و آن‌ها از تلاش‌های شبانه‌روزی بسیجیان برای رفع مشکلاتشان قدردانی کردند.

در پایان این عملیات، سرکشی از وضعیت کلی پایگاه و بررسی میزان آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفت. این بازرسی با حضور «مسئول اطلاعات حوزه مقاومت گوهران» انجام شد تا ضمن بررسی وضعیت موجود، برنامه‌های آتی برای افزایش آمادگی بسیجیان تدوین گردد.

این اقدامات در راستای افزایش امنیت و تضمین تردد روان در جاده‌های روستایی بخش گوهران صورت گرفته است.