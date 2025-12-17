  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

زمین‌لرزه ۳ ریشتری در چلگرد

کوهرنگ-زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر، ساعت ۱۹:۴۹ امشب شهر چلگرد را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر، ساعت ۱۹:۴۹ امشب شهر چلگرد را لرزاند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

از خسارات احتمالی تا کنون گزارشی ارائه نشده است.

