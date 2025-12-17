به گزارش خبرگزاری مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر، ساعت ۱۹:۴۹ امشب شهر چلگرد را لرزاند.
بر اساس گزارشهای اولیه، این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
از خسارات احتمالی تا کنون گزارشی ارائه نشده است.
