گلپایگانی: صحن حضرت زهرا(س) نشان ارادت ملت ایران و عراق به اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بهره برداری رسمی از صحن حضرت زهرا (س) که شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذرماه در حرم مطهر امیرالمومنین (ع) برگزار شد اظهار داشت: همانگونه که مستحضر هستید این مراسم به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد. کسی که زبان بشر قادر به بازگویی شخصیتش نیست. از امام صادق سوال شد به چه دلیل رسول گرامی اسلام به فاطمه بیشتر از همه علاقه مند بود و به ایشان بیشتر توجه داشت، در حالی که حضرت دارای چهار دختر و سه پسر بود و سیده زهرا کوچک‌ترین فرزند ایشان محسوب می‌شد. حضرت در جواب فرمودند زمانی خداوند فاطمه را به پیغمبر عنایت کرد که ایشان به پیامبری رسیده بود و باقی بچه‌ها این خصوصیت را نداشتند.

وی در ادامه تصریح کرد: چند روزی بعد شروع زندگی فاطمه (س) با امیرالمومنین (ع) حضرت امیر خدمت پیامبر رسید و پیامبر پرسید، زندگی با فاطمه را چگونه یافتی گفت، ایشان فرمود که فاطمه بهترین یاری رسان من در بندگی خداست. در تمام مدت زندگی مشترک از زمانی که حضرت زهرا (س) به خانه امیرالمومنین رفت به گفته حضرت امیر، حضرت زهرا (س) یکبار مرا به خشم نیاورد. این الگویی برای زندگی ماست که حضرت زهرا (س) با وجود وضعی که برایشان پیش آمد در دفاع از ولایت در خانه مهاجرین و انصار می‌رفتند.

گلپایگانی تصریح کرد: در احادیث آمده وقتی فاطمه به نماز می‌ایستاد خدا به فرشتگان و ملائکه اشاره می‌کرد به فاطمه نگاه کنید که چگونه از ترس من تمام وجودش می لرزد و خدا قسم به عزت و جلالش می‌دهد که به حق حضرت زهرا (س) شیعیان را از آتش جهنم نجات می‌دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اثرگذاری حوزه علمیه نجف گفت: حوزه علمیه نجف به دست شیخ طوسی تشکیل شد و ایشان شخصیت بسیار بزرگی است که در بغداد سکونت داشت و بعد از شیخ مفید زعامت شیعه به دست سید مرتضی و بعد او به دست ایشان رسید. در نجف که آمد کسانی بودند که در حوزه علمیه کارهای بزرگی می‌کردند اما ایشان ساماندهی حوزه را برعهده گرفت.

در این مدت شاگردان بزرگی تربیت کرد، از جمله شیخ مرتضی انصاری که هم مرز با معصوم بود، دیگری صاحب کتاب جواهر شیخ محمد حسن، شخص دیگر میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو بود که با این حکم بساط شاهنشاهی را در ایران بهم ریخت.

رئیس دفتر رهبر انقلاب همکاری حوزه قم و حوزه علمیه نجف را دو بال پرواز جهان تشیع دانست و با تشکر از مواضع آیت الله سیستانی در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران بیان کرد: آیت الله سیستانی بیانیه ای داد و فرمود که هرگونه سو قصد به جان رهبر انقلاب را به شدت محکوم می‌کند.

وی ساخت صحن حضرت زهرا (س) را نشان ذوق و علاقه مردم ایران و عراق به اهل بیت (ع) دانست و از تمامی کسانی که در این کار بزرگ سهیم بودند تشکر کرد.

‌