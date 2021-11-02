به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به تسهیلات اختصاص‌یافته به خسارت دیدگان زلزله اندیکا اشاره کرد و گفت: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۵۵۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای و عمرانی و ۵۱۲ میلیارد تسهیلات با نرخ سود چهار درصد برای خانوارهای عشایری و روستایی و با سود پنج درصد برای خانوارهای شهری با بازپرداخت ۱۵ ساله، اقدامات لازم برای بازسازی اندیکا در سه محور تعریف شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در محور نخست تحت عنوان اسکان اضطراری و تأمین معیشت بیان کرد: تاکنون یک هزار و ۳۷۰ چادر برای خانوارها و ۱۲ چادر گروهی برای مدارس از سوی هلال احمر توزیع شده است و مقرر شده به خانوارهایی با جمعیت بیش از ۶ نفر چادر اضافه داده شود و خانوارهایی که تازه به منطقه بازگشته‌اند نیز تحت پوشش برای تأمین چادر و کمک‌هایی غذایی قرار گیرند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه دو هزار بسته معیشتی و دو هزار کیسه آرد در اختیار خانوارهای عشایر و روستایی قرار خواهد گرفت به اسکان موقت و احداث جایگاه دام عشایر به‌عنوان محور دوم اقدامات اشاره کرد و افزود: قرار شده که ظرف مدت یک ماه اسکان موقت خانوارها از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شود.

خلیلیان با اشاره به احداث جایگاه دام بیان کرد: طبق موافقت‌نامه‌ای با کمک قرارگاه بسیج سازندگی قرار شده تا یک هزار و ۲۰۰ جایگاه دام ظرف مدت یک ماه احداث شود.

وی بر تسریع اسکان دائم ساکنان مناطق آسیب‌دیده از زمین‌لرزه اندیکا با کمک دیگر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: روند ارزیابی و تشکیل پرونده برای ساکنان انجام و آواربرداری نیز از هفته گذشته آغاز و مقرر شده تا بنیاد مستضعفان تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بیشتر را ظرف یک هفته به‌منظور تسریع در آواربرداری، احداث جایگاه‌ها دام، اسکان موقت و دائم به منطقه اعزام کند.

استاندار خوزستان بر تعمیر و بازسازی ۸۴ باب مدرسه توسط سازمان نوسازی مدارس با همکاری بنیاد برکت تأکید کرد و افزود: همچنین تصمیم گرفته شده که بیمارستان ۶۴ تخت خوابی اندیکا در ۲ فاز ۳۲ تختخوابی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی شود.

وی بر استقرار اکیپ‌های سیار پزشکی در منطقه توسط هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دیگر تصمیم اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: تعمیر و بازسازی و احداث ۳۰ خانه بهداشت در شهرستان اندیکا نیز انجام خواهد شد.

خلیلیان با اشاره به اقدامات برنامه‌ریزی شده در زمینه راه‌های عشایری و روستایی بیان کرد: مقرر شده که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مستضعفان اقدامات مربوط به ترمیم و احداث راه‌ها را در شهرستان اندیکا انجام دهند.

وی در خصوص تجمیع خانه‌ها و روستاهای پراکنده با جمعیت پایین در اندیکا بیان کرد: بنا شده تا یک طرح جامع دراین‌باره تهیه که بر اساس این طرح اسکان دائم خانه‌های عشایری و روستایی انجام شود.

استاندار خوزستان، تأمین ۳۰۰ تن علوفه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تأمین یک بسته جیره یک ماهه به هر خانوار از سوی هلال احمر، انجام عملیات آب‌رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار توسط وزارت نیرو را از دیگر مصوبات این نشست برشمرد و یادآور شد: بنا بر گزارش بنیاد مسکن تاکنون یک سوم ماشین آلات مورد نیاز به منطقه اعزام شده و تسریع در اعزام دیگر ماشین آلات مورد نیاز نیز در دست انجام و مصالح مورد نیاز در حال حمل به منطقه اندیکا است.