تحویل رسمی صحن حضرت زهرا (س) به عتبه علویه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رسمی بهره برداری از صحن مطهر حضرت زهرا (س) و تحویل آن به عتبه علویه شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذرماه در رواق حضرت آمنه این صحن برگزار شد.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، تنی چند از مسئولان ایرانی به همراه آیت الله جواهری از علمای نجف در این مراسم حضور داشتند.

گفتنی است صحن مبارک حضرت زهرا (س) در مساحتی بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع و زیربنای ۲۲۰ هزار متر مربع در چهار طبقه در ضلع غربی حرم مطهر امیرالمومنین (ع) به همت ستاد بازسازی عتبات عالیات احداث شد. این بنا که به عنوان بزرگترین اثر فرهنگی و معماری ایرانی، در خارج از مرزهای کشور شناخته می‌شود، تلفیقی از هنرهایی چون آینه کاری، نجاری، ریخته گری، گچبری و غیره است که به همت هنرمندان، استادکاران و مهندسان ایرانی کار ساخت آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

قرار است روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه نیز در مراسم دیگری که در صحن مطهر حضرت زهرا (س) و در جوار حرم امیرالمومنین (ع) برگزار می‌شود از دست اندرکاران این پروژه تقدیر شود.