جذب ۲ میلیارد تومان اعتبار برای آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بهمنی عصر چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه و ارتقای آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان اظهار کرد: با رایزنی و پیگیری مصطفی معینی، نماینده مردم کاشان و آرانوبیدگل در مجلس شورای اسلامی، مبلغ دو میلیارد تومان از محل بودجه سال ۱۴۰۵ برای آموزشکده جذب شده است.
وی ابراز کرد: همچنین پیگیریهایی از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ملی مهارت برای قرار گرفتن پروژه ساخت خوابگاه دانشجویی در طرحهای ملی انجام شده و این موضوع در حال پیگیری است.
رئیس آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان با اشاره به توسعه رشتههای تحصیلی این مرکز تصریح کرد: در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و بازار کار، رشتههای جدیدی از جمله کارشناسی گرافیک، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی پیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی ناپیوسته فرش دستباف، کاردانی فناوری اطلاعات و کاردانی گرافیک به رشتههای آموزشی آموزشکده افزوده شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دستور کار قرار گرفته و تلاش کردهایم با بومیسازی پذیرش، زمینه حضور بیشتر دانشجویان منطقه را فراهم کنیم که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد دانشجویان آموزشکده بومی هستند.
بهمنی همچنین از عقد قرارداد و تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برای استفاده از ظرفیت خوابگاه دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، امکان استفاده ۲۰۰ دانشجو از خوابگاه دانشگاه آزاد فراهم شده و اقدامات لازم برای تجهیز خوابگاه نیز انجام گرفته است.
وی با اشاره به موفقیتهای مدیریتی این مجموعه تصریح کرد: محسن محققی، یکی از مدیران آموزشکده، در روز کارمند به عنوان مدیر برتر دانشگاه ملی مهارت در سال ۱۴۰۵ انتخاب شد که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه آموزشکده است.
رئیس آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف آب و انرژی اشاره کرد و گفت: با شهرداری کاشان رایزنیهایی برای بهسازی و آبیاری فضای سبز آموزشکده و توسعه سیستم آبیاری قطرهای انجام شده است تا ضمن حفظ فضای سبز، در مصرف آب و حاملهای انرژی صرفهجویی شود.
وی افزود: در همین راستا تفاهمنامهای با شهرداری کاشان برای زیباسازی و المانسازی فضای آموزشکده نیز منعقد شده است که بر اساس آن، آموزشکده نسبت به ساخت و تحویل المانهای مناسبتی شب یلدا و نوروز برای نصب در میادین و خیابانهای اصلی شهر اقدام خواهد کرد.
بهمنی همچنین از اجرای طرح تعمیر و بهینهسازی کابلهای برق و لولههای فرسوده آب خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش هدررفت آب و برق، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مصرف انرژی در آموزشکده انجام شده است.
وی ساماندهی و بهروزرسانی انبارهای قدیمی آموزشکده را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و افزود: بهینهسازی فضای خوابگاهی، کارگاه فرش دستباف و بخش مرمت و رنگرزی نیز با مشارکت و جذب ظرفیت خیرینه در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.
رئیس آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان در پایان از همکاری با مؤسسه ایران جوان در حوزه جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در این زمینه قرارداد و تفاهمنامهای با هدف ایجاد یک کمیته مشترک تخصصی خانوادهمحور منعقد شده است تا موضوعاتی همچون ازدواج و فرزندآوری با رویکرد تخصصی و فرهنگی دنبال شود.
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