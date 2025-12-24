به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان صبح چهارشنبه در جلسه با ستاد اقامه نماز فارس گفت: برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی، توانمندسازی ائمه جماعت ادارات، مدارس و مساجد و تدوین برنامه سهساله اقامه نماز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این برنامه با همکاری کارشناسان دو نهاد تدوین و پس از تصویب به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین علی سقاچی رئیس ستاد اقامه نماز فارس گفت: اساتید دورههای تخصصی آموزشی برای کارکنان، فرهنگیان، دانشآموزان و دانشجویان بهصورت رایگان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت و هزینههای مربوطه توسط ستاد اقامه نماز استان پرداخت میشود.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین علیرضا نظریفر، دبیر شورای اقامه نماز استان فارس نیز در این نشست بر ضرورت همافزایی میان دستگاهها برای تحقق برنامههای آموزشی و فرهنگی نماز در سطح استان تأکید کرد.
