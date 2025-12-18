به گزارش خبرگزاری مهر، دو نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشتههای حفظ کل و قرائت تحقیق برای شرکت در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن بنگلادش، صبح امروز از طریق فرودگاه دوحه قطر، راهی داکا پایتخت این کشور شدند.
مهدی برنده؛ حافظ کل قرآن از همدان، تیرماه امسال در چهل و پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن عربستان شرکت کرده بود و اسحاق عبداللهی نیز از قم، مهرماه سال جاری در بیست و سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن روسیه حضور یافت.
چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن بنگلادش برای شرکتکنندگان شرایط سنی در نظر گرفته که بر این اساس در رشته حفظ، متسابق باید زیر ۲۵ سال و در رشته قرائت تحقیق متسابق باید زیر ۳۵ سال باشد.
یادآور میشود، چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن بنگلادش ۲۷ آذر تا ۳ دی در داکا برگزار خواهد شد.
