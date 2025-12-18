امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی هشدار هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی، کاهش محسوس دما و احتمال یخبندان، تمامی واحدهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی افزود: در همین راستا، پایش مستمر تأسیسات تأمین و توزیع آب، تصفیه‌خانه‌ها، مخازن و شبکه‌های آب و فاضلاب به‌صورت ویژه در حال انجام است تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی تصریح کرد: گزارش‌دهی سریع حوادث، ثبت و پیگیری آن‌ها در سامانه‌های مربوطه، تأمین تجهیزات مورد نیاز، حفاظت از مخازن و تجهیزات حساس، عایق‌کاری خطوط و شیرآلات در معرض آسیب، کنترل ذخیره مخازن و آماده‌باش ۲۴ ساعته اکیپ‌های عملیاتی و پیمانکاران در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات تکمیلی گفت: آماده‌باش تانکرهای آبرسانی سیار، تأمین سوخت، آماده‌سازی مولدهای برق اضطراری، تجهیز تیم‌های واکنش سریع و انجام تعمیرات فوری خسارات احتمالی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فاطمی همچنین از اطلاع‌رسانی به ساختمان‌های اداری برای مدیریت مصرف انرژی و پیش‌بینی تجهیزات گرمایشی جایگزین خبر داد و بیان کرد: از مشترکان درخواست می‌شود با عایق‌کاری مناسب تأسیسات، از یخ‌زدگی و بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

وی در پایان هدف اصلی آبفا را تداوم پایدار خدمات در شرایط جوی پیشِ‌رو عنوان کرد و افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موارد را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش دهند.