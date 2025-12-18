به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مردانی با اشاره به سیاستهای جدید اداره کل هنرهای نمایشی گفت: سالهای گذشته تمرکز عمده بر برگزاری جشنوارهها بود و حوزه آموزش و تولید کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اکنون سیاست ما بر آموزش و تولید آثار نمایشی استوار شده و از برگزاری جشنوارههای فاقد مبنای اصولی جلوگیری میکنیم.
مردانی افزود: برای نخستینبار، کارگاههای آموزشی تئاتر در قالب جشنوارههای بینالمللی در بیش از ۱۲۰ شهر کشور برگزار شد و در هر استان، بهترین اساتید منطقه مسئولیت آموزش هنرمندان را بر عهده داشتند.
وی با تأکید بر نقش استانها در رویدادهای بینالمللی بیان کرد: امسال بیش از ۱۰ اثر از شهرستانها به جشنوارههای بینالمللی اعزام شدند و هیچ اثری از تهران در میان آنها حضور نداشت. این آثار از استانهایی مانند خراسان شمالی، کردستان، فارس و خراسان رضوی انتخاب شدند.
مدیرکل هنرهای نمایشی همچنین درباره جشنواره بینالمللی تئاتر فجر گفت: افتتاحیه این جشنواره برای نخستینبار در کرمان برگزار میشود و از ۲۲ تا ۲۷ بهمنماه ادامه خواهد داشت. در بخش اختتامیه، ۶۲ کارگردان از استان کرمانشاه آثار خود را در قالب یک رویداد رقابتی ارائه میکنند.
وی با اشاره به حمایت معنوی از جشنوارههای خلاق و نوآور اضافه کرد: حتی در صورت تأمین مالی توسط بخش خصوصی، از این جشنوارهها حمایت میکنیم.
مردانی، با اشاره به برگزاری همزمان جشنوارههای مختلف در استانها، تأکید کرد: با وجود محدودیتها، هنرهای نمایشی امسال پیشتاز مشارکت هنرمندان بوده است؛ برای مثال در مشهد، نزدیک به ۱۲۰ گروه متقاضی حضور در جشنواره بودند که تنها ۱۳ گروه به بخش رقابتی راه یافتند.
