حبیبی: معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به ۱۷ همت بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی، صبح یکشنبه ضمن سفر به استان یزد، در دیدار با کارکنان و مسئولان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از کمبود بحرانی ۵۰ هزار تخت خوابگاهی در سطح دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: این کسری بزرگ، که عمدتاً ناشی از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی است، به یکی از چالشهای اصلی وزارت بهداشت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: طی هشت ماه گذشته، اقدامات پیگیرانهای برای تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساخته در مجتمعهای دانشگاهی مختلف انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: با تخصیص بودجههای لازم، این تعداد تخت هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند تا بخشی از نیاز موجود مرتفع شود.
حبیبی از اظهارات خود به نیاز مبرم این معاونت برای ادامه فعالیتها اشاره کرد و اظهار داشت: معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت برای اجرای برنامهها و اقدامات خود به مبلغی معادل ۱۷ همت بودجه نیاز دارد.
وی تصریح کرد: با حمایتهای خیرین، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط، گامهای مؤثری در تأمین این منابع مالی حیاتی برداشته شود.
حبیبی همچنین از اختصاص مبلغ قابل توجهی از محل اعتبار یک و نیم همتی سازمان برنامه و بودجه به معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد.
وی بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ مشارکت دانشجویان در کلیه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تأکید کرد و از مسئولان و کارشناسان خواست تا بستر مناسب برای حضور فعال و ترغیب دانشجویان فراهم شود.
معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت هدف نهایی این فعالیتها را تقویت مهارتهای ارتباطی، آموزش همدلی و افزایش تابآوری در میان دانشجویان دانست و ادامه داد: خروجی این مهارتآموزیها در نهایت به ارائه خدمات درمانی شایسته و مناسب بر بالین بیمار توسط پزشکان و پرستاران آینده منجر خواهد شد.
نظر شما