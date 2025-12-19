به گزارش خبرگزاری مهر، احسان محسنی با اشاره به بارش‌های شدید و صدور هشدارهای هواشناسی اظهار کرد: در پی جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق شهرستان میناب، بیش از ۷۰۰ خانوار با خسارت‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو شدند که بلافاصله تیم‌های امدادی برای رسیدگی به وضعیت این خانوارها وارد عمل شدند.

وی افزود: از این تعداد، تاکنون بیش از ۵۰ خانوار در مراکز اسکان اضطراری جمعیت هلال‌احمر پذیرش و اسکان داده شده‌اند و سایر خانوارهای آسیب‌دیده نیز خدمات حمایتی و امدادی را دریافت کرده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شعبه ویژه میناب ادامه داد: در راستای تسریع در کمک‌رسانی، اقلام امدادی و ضروری با مشارکت جمعیت هلال‌احمر و بسیج، در میان بیش از ۶۵۰ خانوار آسیب‌دیده توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

محسنی با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای امدادی تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به‌صورت میدانی در مناطق دچار آبگرفتگی حضور دارند و خدمات امدادی تا رفع کامل مشکلات و عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای کاهش آثار این بحران و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم به‌کار گرفته شده است.