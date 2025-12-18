به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با اشاره به گستردگی عملیات امدادرسانی، گفت: در مجموع بیش از ۸۵۰۰ نفر از بارندگیهای اخیر تحت پوشش خدمات امدادی این جمعیت قرار گرفتند.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۸۴۹۹ کیلوگرم نایلون و بیش از ۴۰۰ تخته موکت میان خانوارهای آسیبدیده توزیع شد تا بخشی از نیازهای اولیه آنها تأمین شود.
سلحشور تصریح کرد: با توجه به شرایط برخی مناطق، ۶ کمپ اسکان اضطراری در شهرستانهای پارسیان، قشم و میناب راهاندازی و خانوارهای نیازمند در این کمپها اسکان داده شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان تأکید کرد: تیمهای عملیاتی و امدادی از ساعات ابتدایی بارندگی در مناطق حضور فعال داشته و این جمعیت آمادگی کامل دارد در صورت تداوم شرایط جوی ناپایدار، خدمات امدادی و پشتیبانی را ادامه دهد.
