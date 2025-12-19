به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان گفت: در جریان این اقدامات، ۱۰ هزار و ۳۳۰ نفر از خدمات امدادی و حمایتی بهرهمند شدند و تلاشها بر تأمین نیازهای اولیه خانوارهای متأثر متمرکز شد
وی افزود: همزمان با امدادرسانی میدانی، ۱۰ کمپ اسکان اضطراری در شهرستانهای میناب، قشم، خمیر و پارسیان راهاندازی شد تا امکان اسکان ایمن برای خانوارهای نیازمند فراهم شود.
سلحشور تصریح کرد: در این عملیات، بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم نایلون، ۹۸۶ تخته پتو و بیش از ۶۰۰ بسته غذایی میان آسیبدیدگان توزیع شد.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با فعالسازی ظرفیتهای امدادی و پشتیبانی خود، همچنان پایش شرایط مناطق متأثر از بارندگی را در دستور کار دارد و در صورت نیاز، خدمات امدادی را گسترش خواهد داد.
