۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

حاجی قاسمی: دانش‌آموز مدرسه استثنایی شاهرود قهرمان جودو کشور شد

شاهرود- رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود از قهرمانی دانش آموز مدرسه استثنایی شاهرود در مسابقات جودو کشور خبر داد و گفت: این رقابت برای اولین بار در سطح ملی برگزار شده است.

علیرضا حاجی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب مدال طلا زهرا سادات گود آسیایی دانش‌آموز مدرسه استثنایی ارمغان شاهرود در مسابقات قهرمانی جودو کشور خبر داد و اظهار داشت: محل برگزاری این مسابقات فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان بوده است.

وی ادامه داد: رقابت‌های جودوی قهرمانی کشور ویژه بانوان دارای معلولیت ذهنی برای نخستین بار در سطح ملی برگزار شد که در آن این دانش آموز شاهرودی خوش درخشید.

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود از حضور ۵۰ ورزشکار در این رقابت‌ها خبر داد و ادامه داد: پنج استان کشور در این مسابقات حضور داشتند.

حاجی قاسمی با اشاره به اینکه این رقابت‌ها در دو بخش مبارزه و کاتا و دو کلاس ایستاده و نشسته اجرا شده است، اضافه کرد: دانش آموز دبستان ارمغان توانست با گذر از حریفان به مدار طلا دست یابد و این بسیار ارزشمند است.

