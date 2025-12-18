علیرضا حاجی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب مدال طلا زهرا سادات گود آسیایی دانش‌آموز مدرسه استثنایی ارمغان شاهرود در مسابقات قهرمانی جودو کشور خبر داد و اظهار داشت: محل برگزاری این مسابقات فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان بوده است.

وی ادامه داد: رقابت‌های جودوی قهرمانی کشور ویژه بانوان دارای معلولیت ذهنی برای نخستین بار در سطح ملی برگزار شد که در آن این دانش آموز شاهرودی خوش درخشید.

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود از حضور ۵۰ ورزشکار در این رقابت‌ها خبر داد و ادامه داد: پنج استان کشور در این مسابقات حضور داشتند.

حاجی قاسمی با اشاره به اینکه این رقابت‌ها در دو بخش مبارزه و کاتا و دو کلاس ایستاده و نشسته اجرا شده است، اضافه کرد: دانش آموز دبستان ارمغان توانست با گذر از حریفان به مدار طلا دست یابد و این بسیار ارزشمند است.