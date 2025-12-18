میثم لکزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از افتتاح مدرسه ۳ کلاسه «هاله صمیمی ۱۶» در روستای تیسکوپان با زیربنای ۱۵۰ مترمربع و اعتبار ۴۵ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیکاندیش خبر داد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در مناطق روستایی و کمتر برخوردار یکی از اولویتهای اصلی این اداره کل در راستای تحقق طرح نهضت مدرسه سازی، عدالت آموزشی و فراهمسازی بستر مناسب برای تحصیل دانشآموزان است.
وی بیان کرد: این مدرسه با زیربنای ۱۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال احداث و با مشارکت ارزشمند خیر گرانقدر جناب آقای کاپیتان رضا صمیمی به بهرهبرداری رسید و امروز در اختیار دانشآموزان این منطقه قرار گرفت.
لکزایی با اشاره به نقش تعیینکننده خیرین مدرسهساز در ارتقای زیرساختهای آموزشی گفت: حضور و همراهی خیرین نیکاندیش نهتنها موجب تسریع در روند احداث مدارس میشود بلکه زمینهساز ایجاد امید، انگیزه و آیندهای روشن برای فرزندان این مرز و بوم است.
وی خاطرنشان کرد: مدرسه هاله صمیمی ۱۶ با رعایت استانداردهای فنی و آموزشی و با هدف ایجاد محیطی ایمن، پویا و مناسب برای تحصیل دانشآموزان روستای تیسکوپان احداث شده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و کاهش محرومیتهای آموزشی این منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم مشارکت خیرین و حمایتهای مردمی، روند توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی در سراسر استان سیستان و بلوچستان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
نظر شما