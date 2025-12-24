برگزاری آیین کلنگ زنی ۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در سراوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین کلنگزنی چهار مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب طرح نهضت ملی مدرسهسازی در مناطق سرجو، بخشان، جهادآباد و شهرک سبحان شهرستان سراوان برگزار شد.
در این آئین، رسول صفرزائی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش توسعه زیرساختهای آموزشی در تحقق عدالت آموزشی، اجرای نهضت ملی مدرسهسازی را گامی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای فزاینده آموزشی و جمعیتی مناطق مختلف دانست و گفت: توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی، سرمایهگذاری ماندگار برای آینده فرزندان این مرز و بوم است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا میکند.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژهها و بهرهبرداری بهموقع از فضاهای آموزشی جدید تأکید کرد و اجرای این طرحها را در راستای سیاستهای کلان نظام تعلیم و تربیت کشور ارزیابی نمود.
