برگزاری آیین کلنگ زنی ۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در سراوان برگزار شد

سراوان - آیین کلنگ‌زنی چهار مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب طرح نهضت ملی مدرسه‌سازی در شهرستان سراوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین کلنگ‌زنی چهار مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب طرح نهضت ملی مدرسه‌سازی در مناطق سرجو، بخشان، جهادآباد و شهرک سبحان شهرستان سراوان برگزار شد.

در این آئین، رسول صفرزائی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش توسعه زیرساخت‌های آموزشی در تحقق عدالت آموزشی، اجرای نهضت ملی مدرسه‌سازی را گامی مؤثر در پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده آموزشی و جمعیتی مناطق مختلف دانست و گفت: توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی، سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده فرزندان این مرز و بوم است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری به‌موقع از فضاهای آموزشی جدید تأکید کرد و اجرای این طرح‌ها را در راستای سیاست‌های کلان نظام تعلیم و تربیت کشور ارزیابی نمود.

