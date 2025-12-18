۳۹۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در بهشهر معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده مریم پورموسوی از شناسایی و معدوم‌سازی ۳۹۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاقد شرایط بهداشتی در یکی از واحدهای تولیدی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این محموله پس از بررسی‌های لازم و تأیید کارشناسان دامپزشکی، به دلیل نداشتن شرایط ارگانولپتیکی مناسب، به طور کامل معدوم شد.

پورموسوی با اشاره به نظارت مستمر اداره دامپزشکی بر تمامی مراحل تولید، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خام دامی افزود: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است و با هرگونه تخلف در این حوزه مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همچنین از همکاری شهروندان و واحدهای تولیدی در گزارش موارد مشکوک بهداشتی قدردانی کرد و گفت: مردم می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند تا با رصد دقیق و اقدام به‌موقع، از عرضه محصولات غیربهداشتی جلوگیری و سلامت عمومی تضمین شود.