  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

دستور تخلیه اضطراری به اهالی روستای طولای قشم صادر شد

دستور تخلیه اضطراری به اهالی روستای طولای قشم صادر شد

قشم- بر اثر شدت بارندگی و طوفان به اهالی روستای طولای قشم دستور تخلیه اضطراری داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار قشم گفت: چهار سالن در کنار روستای طولا و شهر قشم برای اسکان اضطراری شهروندان آماده شده است.

امیرتیموری افزود: تاکنون چهار خانواده در سالن‌ها اسکان داده شده‌اند.

وی گفت: ۲۰ نفر از شهروندان قشمی نیز در این بارندگی مصدوم و به صورت سرپایی درمان شدند.

فرماندار قشم افزود: یکی از دکل‌های پست ۶۳ کیلووات فشار قوی که برق شهر قشم را پشتیبانی می‌کرد شکست و از رده خارج شد.

امیرتیموری گفت: شش گروه از شرکت توزیع برق استان وضعیت برق روستاها و شهر قشم را بررسی می‌کنند.

وی از شهروندان خواست از رفت وآمدهای غیر ضروری جلوگیری کنند و از ایستادن در کنار تیرهای برق و درخت‌ها خودداری کنند.

کد خبر 6693143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها