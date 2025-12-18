  1. دانشگاه و فناوری
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

دکتر «طاهره چنگیز» معاون آموزشی وزارت بهداشت شد

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر طاهره چنگیز را به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت در حکم انتصاب آمده است:

دکتر طاهره چنگیز عضو هیئت علمی دانشگاه

با سلام

«خدمت به مردم عزیز کشورمان فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقای سلامت جامعه است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به سمت «معاون آموزشی» منصوب می‌شوید تا نسبت به انجام اموری که به شما محول می‌شود با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی اقدام کنید.

انتظار می‌رود با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت مشارکت کلیه ذینفعان داخل و خارج وزارت اهتمام لازم را در اجرای وظایف محوله به عمل آورید امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

پیش از این دکتر سیدجلیل حسینی معاونت آموزشی را به عهده داشت که چندی پیش استعفا داد.

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 13
      پاسخ
      تبریک و آرزوی موفقیت برای سرکار خانم دکتر چنگیز بزرگوار. یک پیشنهاد اگر ممکن است عنوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به «بهداشت درمان و آموزش علوم سلامت» تغییر دهید. این باعث می شود رشته های بهداشت، علوم پایه، پیرا پزشکی و...هم احساس موجودیت کنند.
    • حسام US ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 12
      پاسخ
      اموزش پزشکی رو بدین وزارت علوم به کار خودتون برسین

