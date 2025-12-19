مصطفی سیاسر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی و تداوم پاتوق داستان‌نویسی «نهال» بیان کرد: حوزه هنری در کنار مأموریت‌های فرهنگی و هنری خود، توجه ویژه‌ای به تربیت نیروی انسانی خلاق دارد و پاتوق نهال در همین راستا و با هدف پرورش نویسندگان متعهد و توانمند طراحی شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این پاتوق به‌صورت هفتگی، سه‌شنبه‌ها و به مدت دو تا سه ساعت در محل حوزه هنری برگزار می‌شود و ساختار آن به شکل ترکیبی حضوری و مجازی است تا نویسندگان علاقه‌مند و آموزش‌دیده، بدون محدودیت جغرافیایی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

سیاسر با تأکید بر تفاوت «نهال» با کلاس‌های آموزشی اظهار داشت: آنچه این پاتوق را متمایز می‌کند، تمرکز آن بر کار عملی و فرآیند تولید اثر است. در نهال، نویسنده فقط شنونده نیست؛ می‌نویسد، اثرش خوانده می‌شود، نقد می‌شود و دوباره بازنویسی می‌کند. این چرخه، اساس رشد حرفه‌ای نویسنده است.

وی با تشریح محتوای جلسات ادامه داد: آموزش مکاتب ادبی با نگاه کاربردی در داستان‌نویسی، بررسی عناصر بنیادین داستان مانند شخصیت، پیرنگ، فضا و زاویه دید، برگزاری تمرین‌های هدفمند و نقد کارگاهی آثار اعضا از جمله برنامه‌های اصلی این پاتوق است. همچنین هم‌خوانی کتاب و بررسی آثار شاخص داستانی ایران و جهان، به ارتقای ذائقه ادبی و نگاه تحلیلی اعضا کمک می‌کند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به ترکیب اعضای پاتوق افزود: تعداد اعضای این هسته ۱۵ نفر است که همگی از نویسندگان علاقه‌مند و آموزش‌دیده انتخاب شده‌اند. این محدودیت عددی باعث می‌شود تعامل، گفت‌وگو و نقد عمیق‌تری در جلسات شکل بگیرد و هر عضو فرصت کافی برای ارائه و بررسی اثر خود داشته باشد.

وی هدایت جلسات پاتوق داستان‌نویسی نهال را بر عهده رضوان تدین دانست و گفت: حضور یک مدرس آشنا با فضای حرفه‌ای داستان‌نویسی و کارگاهی، نقش مهمی در جهت‌دهی درست به جلسات و جلوگیری از کلی‌گویی‌های رایج در محافل ادبی دارد.

سیاسر در ادامه، هدف نهایی این پاتوق را فراتر از تمرین‌های مقطعی عنوان کرد و اظهار داشت: نهال قرار است به مرحله‌ای برسد که خروجی آن، آثار قابل ارائه در سطح ملی باشد؛ چه در قالب مجموعه داستان، چه داستان کوتاه مستقل و چه زمینه‌سازی برای حضور نویسندگان استان در رویدادها و جشنواره‌های ادبی.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای مستمر فرهنگی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که استعداد ادبی بدون استمرار و نقد جدی به ثمر نمی‌نشیند. پاتوق نهال تلاش می‌کند این استمرار را فراهم کند و بستری امن، حرفه‌ای و پویا برای تمرین، گفت‌وگو و رشد نویسندگان استان باشد.

سیاسر در پایان تأکید کرد: حوزه هنری از چنین هسته‌هایی حمایت می‌کند و معتقد است سرمایه‌گذاری در تربیت نویسنده، سرمایه‌گذاری بلندمدت در فرهنگ استان است. امیدواریم پاتوق داستان‌نویسی نهال به الگویی موفق برای شکل‌گیری جریان‌های ادبی ماندگار در سیستان و بلوچستان تبدیل شود.