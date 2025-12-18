  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

جابه‌جایی بیش از ۲۵۰ مسافر در شرایط نامساعد جوی در هرمزگان

بندرعباس- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: بیش از ۲۵۰ مسافر مسیر بندرپل شهرستان خمیر به بندرعباس به‌صورت ایمن جابجا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: در این اقدام، بیش از ۲۵۰ نفر از مسافرانی که از اسکله بندرپل شهرستان خمیر قصد عزیمت به بندرعباس را داشتند، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تأمین ناوگان مورد نیاز شامل اتوبوس، مینی‌بوس و خودروهای سواری کرایه، به مقصد منتقل شدند.

وی افزود: این اقدام در شرایطی انجام شد که به دلیل وضعیت نامناسب آب‌وهوایی، امکان تردد عادی برای مسافران با مشکل مواجه شده بود و هدف اصلی، جلوگیری از بلاتکلیفی مسافران و حفظ آرامش و ایمنی آنان بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی و خاص، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان با تمام توان در کنار مردم قرار دارد.

پرویز کرمی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان با رصد مستمر شرایط جوی و وضعیت ترددها، آمادگی لازم برای ارائه خدمات حمل و نقل ایمن و به‌موقع به مسافران را در هر شرایطی دارد.

