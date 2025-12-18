ساختمان بخشداری تازه‌ تأسیس لوشان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان بخشداری جدیدالتأسیس لوشان پیش از ظهر پنجشنبه با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
هادی حقشناس در آئین افتتاح این ساختمان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای اداری در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: توسعه متوازن و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم، از اولویتهای اصلی دولت در گیلان است و بهرهبرداری از ساختمان بخشداری لوشان در همین راستا انجام شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد فضاهای اداری استاندارد نقش مؤثری در تسریع امور و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم دارد، افزود: استقرار بخشداری در ساختمان مستقل و مجهز، زمینه بهبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم میکند.
استاندار گیلان همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیتها و نیازهای بخش لوشان، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با نگاه عدالتمحور، پیگیر ارتقای شاخصهای توسعه در تمامی مناطق استان بهویژه مناطق کمتر برخوردار است.
در پایان این مراسم، ساختمان بخشداری لوشان بهصورت رسمی افتتاح شد و استاندار گیلان از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید به عمل آورد.
زمین ورزشی خیرساز شهید نعیمی لوشان افتتاح شد
استاندار گیلان در آئین افتتاح این زمین ورزشی با بیان اینکه این منطقه پس از سالها بالاخره به عنوان بخشداری شناخته شد، اظهار کرد: لوشان ویترین استان گیلان است و قدمت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه بینظیر است، از سردارانی همچون شهید املاکی گرفته تا متاخرانی مانند آیتالله بهجت و میرزا کوچک خان، هر کدام در تاریخ گیلان اثرگذار بودهاند.
وی با قدردانی ویژه از نماینده مردم شهرستان رودبار مهرداد گودرزی در مجلس شورای اسلامی و خیر ورزشیار گفت: این خبر ورزشیار با همت و اراده خود، ۱۰ هزار متر زمین برای توسعه و ایجاد فضای ورزشی اهدا کردهاند که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود و نمونهای از تعهد و فداکاری واقعی است.
استاندار گیلان با تقدیر ویژه از حاج عباس کربلایی گفت: ایشان با همت خود زمین چمن و پروژههای فرهنگی و درمانی در لوشان ایجاد کردهاند و بخشی از بار دولت را سبک کردهاند و امروز بخشداری لوشان هم بهطور رسمی افتتاح خواهد شد، لذا امیدواریم با همکاری مسئولان شهرستان، این منطقه به ویترین واقعی استان تبدیل شود.
