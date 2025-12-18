تعطیلی بازارها و مراکز خرید جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران کیش در پی اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی و با توجه به بارندگیهای اخیر و احتمال بروز حوادث ناشی از ناپایداریهای جوی، اطلاعیهای صادر کرد که طبق آن، تمامی بازارهای تجاری، خدماتی و مراکز خرید جزیره کیش در شیفت بعدازظهر روز پنجشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.
این تصمیم به منظور حفظ ایمنی بازاریان و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی اتخاذ شده است. مسئولین کیش از تمامی بازاریان و ساکنان جزیره خواستهاند تا به هشدارها و توصیههای ایمنی توجه داشته باشند.
