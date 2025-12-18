به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ورزش استان فارس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: معظمله فارس و شیراز را سومین حرم اهلبیت (ع)، مرکز دین، حماسه و هنر معرفی کردهاند و برنامهریزی فرهنگی استان باید بر همین سه اصل استوار باشد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۷ بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری فارس تاکید کردند و این بهره برداری استان را از بسیاری از معونهها و وابستگیهای دیگر بینیاز خواهد کرد.
استاندار فارس با بیان اینکه جامعه دارای سلایق متنوع فرهنگی است، افزود: بخشی از مردم به موسیقی، بخشی به فیلم و هنر و گروهی نیز به ورزش علاقهمندند و این تنوع سلایق باید در برنامهریزیهای فرهنگی و ورزشی استان به رسمیت شناخته شود.
امیری با اشاره به شرایط جنگ رسانهای و تلاش دشمن برای منزوی نشان دادن ایران گفت: در چنین شرایطی، رویدادهای فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی اهمیت مضاعف پیدا میکند. جامعه بدون نشاط، جامعهای پیشرونده نخواهد بود و ورزش کمهزینهترین و در دسترس ترین ابزار برای ایجاد نشاط اجتماعی است.
وی همچنین با تقدیر از برنامهریزیهای حوزههای علمیه در زمینه مشارکت طلاب در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی ادامه داد: بخشی از سند گردشگری استان فارس به توسعه و ترویج ورزش اختصاص یافته است.
استاندار فارس برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون حوزه علمیه به میزبانی شیراز را بخشی از پازل فعالیتهای فرهنگی و گردشگری استان دانست و تصریح کرد: این رویداد باید متناسب با شأن سومین حرم اهلبیت (ع) و اقتضائات فرهنگی فارس برگزار شود.
