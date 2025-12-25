به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی زنان نخبه استان فارس با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در جامعه گفت: زنان امروز بیش از هر زمان دیگری می‌توانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نقش‌آفرین باشند و در مسیر پیشرفت جامعه تأثیرگذار ظاهر شوند.

وی با بیان اینکه «امید» موتور محرک همه تحولات است، افزود: امید منبع تمامی امور و عامل حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است و بر همین اساس، در استان فارس برنامه‌ها و مراسم‌های متعددی با هدف گرامیداشت جایگاه زنان و تقویت نقش آنان در جامعه برگزار شده است.

استاندار فارس با اشاره به توانمندی‌های زنان ایرانی تصریح کرد: زنان جامعه ایران دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر و توانمندی‌های ویژه‌ای هستند و بر اساس آموزه‌های دینی و سابقه تاریخی می‌توان دریافت که هرگاه زنان در جامعه نقش فعال و مؤثر داشته‌اند، آن جامعه به سمت تعالی و پیشرفت حرکت کرده است.

امیری با مرور نمونه‌هایی از تاریخ ایران گفت: زنان بسیاری در طول تاریخ این سرزمین، چه در عرصه جامعه و چه در کانون خانواده، منشأ اثر بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان به ماندانا، مادر کوروش، اشاره کرد که علاوه بر نقش‌آفرینی در آموزش حقوق اجتماعی، در تربیت فرزند نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه زنان در تاریخ اسلام افزود: در تاریخ پرافتخار اسلام نیز بانوان بزرگی همچون حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) هم در عرصه اجتماعی و هم در محیط خانواده نقشی بی‌بدیل و اثرگذار داشته‌اند و الگوهای ماندگاری برای جامعه بشری به شمار می‌روند.

استاندار فارس با بیان اینکه زنان سهم قابل توجهی در افتخارات ایران اسلامی دارند، افزود: امروز نیز این نقش‌آفرینی ادامه دارد و شاهد حضور پررنگ بانوان در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و مدیریتی هستیم.

امیری با ارائه آماری از وضعیت مدیریتی بانوان در استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۷ مدیر از جامعه بانوان در استان فارس مشغول فعالیت هستند و حدود ۵۰ درصد از زنان جامعه ایران را بانوانی تشکیل می‌دهند که در حوزه‌های مهم و حیاتی تحصیل کرده و در حال خدمت و فعالیت مؤثر هستند.