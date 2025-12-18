  1. فرهنگ و ادب
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۳

تلاش انگلیس برای تعیین تکلیف جزایر خلیج فارس

خلیج فارس و جزایر آن همواره بخشی از خاک ایران بوده‌اند؛ اسناد تاریخی، نشان می‌دهد حتی تلاش استعمار برای تغییر مالکیت جزایر، نتوانسته حق ایران را خدشه‌دار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از درگاه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، خلیج فارس در گذشته بخشی از سرزمین ایران بود، از این رو تمام آن و جزایرش بخشی از خاک کشورمان بوده است. تا آنجا که حتی میرزا آقاسی نیز در دوره صدراعظمی در پاسخ به انگلستان تأکید کرده بود که کل خلیج فارس بخشی از خاک ایران است.

بریتانیا از سال ۱۷۶۳ تا ۱۹۷۱ مناطق وسیعی از جنوب خلیج فارس را اشغال کرده بود و دارای تشکیلاتی اداری «اقامتگاه [رزیدنت] خلیج فارس» برای آن بود که مقاطعی در بوشهر و سپس بحرین و پس از آن در دبی مستقر بود. این تشکیلات اداری در واقع نمایندگی سیاسی بریتانیا در خلیج فارس بود و رسیدگی به امور مستعمرات بریتانیا در سراسر خلیج فارس را بر عهده داشت. در مقطع زمانی این اسناد (سال ۱۹۶۱ میلادی مصادف با ۱۳۴۰ شمسی) بریتانیا تصمیم داشت به مرور خلیج فارس را ترک و دولتهای وابسته به خود در آنها ایجاد کند، کما اینکه در همان سال با اعلام پایان تحت‌الحمایه بودن، استقلال کویت را به رسمیت شناخت. پس از چند سال نیز بریتانیا تصمیم خود برای عقب‌نشینی از خلیج فارس تا سال ۱۹۷۱ را اعلام کرد.

وقتی استعمار بریتانیا به دلیل مشکلات خود ناگزیر به ترک خلیج فارس شد، سعی به جعل دولتهایی کرد تا منافع خود در این منطقه را از دست ندهد؛ در این مقطع در تعیین تکلیف این جزایر دچار مشکل شد.

چون این جزایر تا پیش از تصرف بریتانیا بخشی از خاک ایران بودند و در عمل متعلق به هیچ یک از دولتهای جدید التأسیس نبودند. استمرار بلاتکلیفی این جزایر منجر به الحاق طبیعی آنها به خاک ایران می‌گشت. اسناد متعددی از تلاش انگلیس برای ممانعت از رسیدن ایران به حق خود وجود دارد و تخصیص این جزایر به کشورهای تازه خلق شده وجود دارد. اما آنچه به پیوست آمده نیز ماجرای جالبی دارد.

این ۵ برگ سند که در آرشیو کتابخانه ملی امارات متحده عربی بایگانی شده است، از جمله اسنادی است که ضرورت بازخوانی حقوقی مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس را نشان می دهد.

اسناد حاضر، از اشغال جزایری از خلیج فارس همچون آریانا (صیر بو نعیر)، ارزنه و زرکوه توسط شرکت‌های نفتی در تابستان ۱۳۴۰ خبر می‌دهد و از نگرانی آنها درباره چگونگی استخراج نفت از «هر یک از جزایر مورد مناقشه» حکایت می‌کند و وزارت خارجه بریتانیا در حال تنظیم پیشنهاد برای چگونگی اعلام مالکیت آن است.

این مکاتبات مربوط به دوره زمانی تلاش برای تثبیت منافع هنگام ترک منطقه است و نمایندگی در آن مقطع در بحرین مستقر بوده است. بریتانیا نگران از دست دادن حوزه‌های نفتی هنگام اجرای سیاست خروج از خلیج فارس است و به صراحت در یکی از این اسناد آمده است «سرعت عامل مهمی است.» اما مهمترین نکته این اسناد، تردیدها درباره تعلق سرزمینی این جزایر است که نشان می‌دهد به تعبیر قید شده در مکاتبات اداری انگلستان، هنوز «اعلی حضرت»‌ درباره این جزایر تصمیم نگرفته است.

این تنها چند برگ از اسنادی از این دست است. فارغ از چنین اسنادی و همه نقشه‌های کهن، نام‌هایی همچون زرکوه و آریانا به تنهایی نیز خبر از سابقه طولانی تعلق آنها به ایران دارد. اما برخی اسناد نشان می‌دهد در مذاکرات دولت وقت ایران با انگلیس درباره جزایر مختلف، درباره این جزایر سکوت شده است و در سایه این سکوت، دولت‌های امارات متحده عربی، قطر و ... با اعمال نفوذ انگلیس آنها را متعلق به خود قلمداد کرده‌اند.

    • ایرانی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      137 3
      پاسخ
      هر کشوری دنبال منافع خودش،انگلیس وامریکا وهرکشوردیگری که باشند دوست ندارند مناطق استراتژیک دردست کشور قدرتمندی باشند بنابرین بخاطرمنافع خود سعی میکنند پا روی واقعیت بزارند و مدارکی جعل کنند ویا ازکشوری جعلی حمایت کنند،زنده باد ایران عزیز
    • وطن‌پرست IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      125 3
      پاسخ
      تعیین تکلیف؟؟؟!!!! تکلیفش مشخصه ، برای ایران و تمام ایرانی‌هاست
      • شیروان IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        64 3
        کاملآ مال ایران است و مثقالی از آن به اجنبی نمی‌رسه
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      42 29
      پاسخ
      این انگلیسی ها خیلی جاها خراب کردن و خیلی جاها درست کار کردن مثلاً بحرین از ایران جدا کردن ولی از این سمت کشوری به نام بلوچستان بود پادشاه داشت منحل کردن بلوچستان به سه قسمت کردن بیشترینش در ایران هست متوسطش در پاکستان کمترینش در افغانستان همه اش کار همین انگلیس هست
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      99 1
      پاسخ
      روباه پیر لاشخور
    • حمید IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      88 6
      پاسخ
      امارات و انگلیس غلط زیادی کرده اند شیخ نشینهای اجاره نشین خلیج فارس بدانند لازم باشد بساطتشان را باید جمع کنند سرزمینهایی که درآن نشسته اند مالک اصلی آن فقط ایران است
    • امیر IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      84 6
      پاسخ
      بخرین و امارات بایست برگرد به ایران
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      73 2
      پاسخ
      جزایر ایران تا ابد ماله ایرانن
    • حسین CA ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      52 2
      پاسخ
      به هیچ کشوری مربوط نیست که بخواهد ویااین اجازه راداشته باشدکه درموردسرزمین ایران نظری بدهد
    • محمد GB ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      67 4
      پاسخ
      با انگلیس خبیث اعتماد نکرده وسخت برخورد کنیم
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      51 5
      پاسخ
      انگلیس پیر ، مکار و حیله گر است ،
    • معلم IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      56 1
      پاسخ
      لعنت بر گرگ پیر وخرفت انگلیس کثیف.
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      42 2
      پاسخ
      انگلیس چکاره است که در مورد جزایر ما صحبت بکند
    • نوید بیات ترک IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      44 0
      پاسخ
      بر خرمگس معرکه لعنت
    • روشنگر IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      37 0
      پاسخ
      استعمار پیر از چاپیدن ثروت دیگران سیر نمیشه
    • ناشناس IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      44 7
      پاسخ
      ایران باید تمام کشورهای حوزه خلیج فارس اعم از امارات ، عمان ، بحرین ، قطر ، کویت ، که همه از خاک ایران بوده را تصرف کند و همچنین نیمی از کشور عربستان هم برای ایران است ، در اینصورت حساب کار، دستشان خواهد آمد
      • رضا IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        13 9
        ایران تا به حال به حاکمیت هیچ کشوری تعرض نکرده و نخواهد کرد. ما یه حاکمیت کشورها احترام میگذاریم
    • مهدی سجده IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      23 0
      پاسخ
      تمام فتنه ها زیر سر این روباه پیر استعمارگر پیر انگلستان است که تو تمام کشورهای این کره خاکی نفوذ کرده هر جا شرارت هست انگلستان باعث آن است
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      28 0
      پاسخ
      پس چرا در مورد خیانت روسیه و چین حرفی نمیزنید این دو کشور تا حالا چند بار اعلام کردن که سه تا جزیره از امارات است
    • ف ایرانی IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      29 0
      پاسخ
      مال ایران عزیزند شکی نیست
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      16 12
      پاسخ
      روباه پیر بی شرف دوران رضاخان نوکر انگلیس سالهاست که تمام شده آنقدر زوزه بکشید که خفه شوید دزدان دارابی های انسان های مظلوم
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      18 0
      پاسخ
      این جزایرمال ایرانه امارات خفشو حرف نزن. برو جای دیگه دنبال خاک بگرد.
    • فریبرز IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      18 1
      پاسخ
      مشخصه جزایر که مال ایران است.اگر امارات می‌خواهد به این جزایر متصل بشه.ما هم حرفی نداریم بیان زیر پرچم ایران و قسمتی از سرزمین ایران شوند
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 0
      پاسخ
      دولت باید برای پس گرفتن جزایر زرکوه واربانا به دادگاه لاهه شکایت کنه
    • US ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 0
      پاسخ
      بابا سر چی چونه میزنین نصف کره زمین مال ایران بود ...خود کشورهای حوزه خلیج فارس مال ایران بود ...اینا چی میگن برین سرچ کنین نقشه های صد صد و پنجاه سال پیشو ببینین ..
    • ناشناس IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 1
      پاسخ
      هر چی آتیش توی دنیا هست از گور انگلیسیها بلند میشه
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 0
      پاسخ
      خلیج فارس همیشه متعلق به ایران بوده و خواهد بود هر جزیره متعلق به ایران است و امارات متحده عربی خودش جز ايران بوده است تا سال ۱۹۷۱
    • خلیلی هستم IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      12 0
      پاسخ
      انگلیسی وهرکشوردیگری هیچ غلطی نمیتوانندبکنند خاک ایران جداشدنی نیست گم شید همگیتان
    • جعفر IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 0
      پاسخ
      انگلیس چه کاره است ما انقلاب کردیم دخالت نکنند
    • البرز US ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      7 0
      پاسخ
      ننگ بر روبا پیر و مکار ، انگلیس که همیشه منافق هست و بین کشورها نفاق می اندازد همانند اربابش آمریکا
    • ایران پاد و اسلام زنده باد IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      اگر سازمان ملل واقعی وجود داشت و اگر سازمانها و نهاد های به ظاهر جهانی به طور واقعی مستقل و اهل انصاف و عدالت بودند و تحت سلطه آمریکا و انگلیس خبیث نبودند و حقوق بگیر و مزدور قدرت های یاد شده نبودند، با توجه به طول تاریخ و اسناد تاریخی استفاده می کردن و دولت شهرهای تاسیس شده پس از ۱۹۷۰ میلادی را تو دهنی میزدند، دیگر چنین ادعاهای بی سند و احمقانه ای نمی کردند. لذا نادیده گرفتن حقوق و مالکیت تاریخ ایران برجزایز مورد بحث بر می گردد به بی کفایتی سازمان های جهانی و مزدوری ایشان برای آمریکا و انگلیس
    • ایرانی IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 0
      پاسخ
      انگلیس خیلی وقت پیش تونسته ! نه جزایر بلکه یک استان مهم و نفت خیز و استراتژیک را از ایران جدا کرد و به یک کشور به نام بحرین تغییر داد !!! غربی‌ها همیشه متجاوز و استعمارگر و استثمارگر بوده و هستند. غربی‌ها ظلم می‌کنند و نوکر انشان هم به پیروی از آنان هار شده اند. اعراب غربی باید محو شوند. ارباب ، بدون نوکر می‌میرد.
    • محمد جواد فلاح مهرجردی IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      کفتار پیر حیف موشک که به کشتی‌هات بزنیم .
    • US ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 0
      پاسخ
      بایدایران چنان تودهنش بزنه که راه خونش یادش بره چه برسه به این حرفا
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      انگلیس بی خود می کند حرف اضافه بزند جزایر تا ابد ایرانی هست و ایرانی می ماند باید درسی به انگلیس بدهیم که دیگر غلط اضافی نکند
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 0
      پاسخ
      باید جزایر ایرانی پس گرفت حتی با حمله نظامی خدا لعنت کنه محمدرضا پهلوی که باعث بانی این کار بود الان باید بحرین جز جزایر ایران باشه
    • sirsn IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      خلیج ایرانی، جزایر ایرانی.
    • علی کرمی.. IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      کاری نکنید ما حرمت همه چیز را بشکنیم وتمام خاکمان را از شما پس بگیریم .انگلیس می خواهد شما شیخ نشین هارا بدبخت کند بادم شیر بازی نکنید زنده باد ایران
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 0
      پاسخ
      به انگلیس وسایر کشورها چه ربطی دارد که در امور ومرزهای دیگر کشورها خالت بی جا می‌کند کل جزایر متعلق به ایران بوده وهست دنبال چه می‌گردند توایران اجنبیان مزدور
    • حسین DE ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      سلام اگر ایران از همون اول دو جزیره زر کوه و. آریانا را پس می‌گرفت الان امارات پا زیادتر از گلیم خودش درازتر نمیکرد
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      قبلا انگلیس نقشه می‌کشید الان که دیگه خودمون باید عرضه داشته باشیم برای خودمون نقشه بکشیم و اینکه مردم باید با هم متحد باشند .دولت هم خودشو کوچک کنه تا چابک بشه بتونه از این کارها بکنه
    • دلشاد IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      نزدیکی جزایر سه گانه به تنگه هرمز و تصرف این جزایر ، کار کنترل کردن ایران رو خیلی راحت تر میکنه خیلی باید حواس ایرانی ها جمع باشه
    • فرشید IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      اعلی حضرت با سکوتش گند زد
    • موسوی IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      استعمار پیر چه کاره است که بخواهد در مرز و بوم ایران نظر بدهد
    • IR ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      برای ازبین بردن فتنه در کشورهای آسیایی بایدجنگ رابه سمت انگلیس بردتمام بدبختی های دنیا دست روباه مکارانگلیس است
    • نعمت اله لطیفیان نورآباد دلفان IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      انگلیس کمر ملت ایران را شکست وبا باعث بدبختی ایران شد

