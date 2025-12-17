۱۶۴ کیلو مواد مخدر زیر بار گندم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیپور صبح چهارشنبه پیرامون کشف یک محموله مود مخدر اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی سهل آباد در شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون با بار گندم که از مبداء چابهار به مقصد سبزوار در حال حرکت بوده مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

جانشین انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، ۱۰۳ کیلو و ۸۵۰ گرم مرفین و۶۱ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل بار گندم جاساز شده بود کشف کردند.

جانشین انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران در این رابطه خودرو را توقیف و یک نفر را دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ علیپور بر عزم جدی پلیس بر مبارزه با سوداگران مرگ و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و به قاچاقچیان نیز هشدار داد: ماموران به صورت شبانه روزی تمامی نقاط استان را رصد و پایش می‌کنند و اجازه هرگونه بی نظمی و یا جولان به قانون شکنان را نخواهند داد.