عبدالحسینی: پایه مکتب حضرت عیسی(ع) صلح و مهربانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا عبدالحسینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه محلات که در مسجدالقائم این شهر برگزار شد، با اشاره به مناسبت‌های مذهبی و تاریخی هفته، اظهار کرد: سوم ماه رجب مصادف با سالروز شهادت امام هادی (ع) است و زندگانی ائمه معصومین (ع) درس‌های بزرگی برای تاریخ زندگی بشر دارد.

وی افزود: امام هادی (ع) تنها ۴۲ سال عمر کردند که ۳۴ سال آن در دوران امامت و هم‌زمان با خلافت شش نفر از خلفای عباسی سپری شد و این مسئله نشان‌دهنده فضای خفقان‌آلود و فشار شدید سیاسی آن دوران است و در نهایت نیز آن امام همام به‌دست یکی از نزدیکان متوکل عباسی، از جنایتکارترین خلفای بنی‌عباس، به شهادت رسید.

وی با اشاره به سالگرد عملیات کربلای چهار گفت: در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو است، نباید یاد شهدا فراموش شود زیرا شهدا همه هستی خود را برای امنیت، اسلام و نظام جمهوری اسلامی فدا کردند و به فرموده امام راحل، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

حجت الاسلام عبدالحسینی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای عملیات کربلای چهار، بیان کرد: تعدادی از شهدای شهرستان محلات نیز در این عملیات به فیض شهادت نائل شدند و یاد و خاطره همه آنان را گرامی می‌داریم.

خطیب جمعه محلات با اشاره به ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) گفت: ولادت، زندگی و عروج حضرت عیسی (ع) همگی همراه با معجزه بود، این معجزات شامل ولادت بدون پدر، سخن گفتن در گهواره، شفای بیماران و زنده کردن مردگان به اذن الهی است که از نشانه‌های قدرت خداوند متعال است.

امام جمعه موقت محلات تصریح کرد: قرآن کریم به‌صراحت بیان می‌کند که حضرت عیسی (ع) نه کشته شد و نه به صلیب کشیده شد، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و از دست افراد جنایتکار نجات داد.

وی ادامه داد: حضرت عیسی (ع) در زمان ظهور امام زمان (عج) به زمین بازمی‌گردد و از یاران آن حضرت خواهد بود و طبق روایات، پشت سر امام عصر (عج) نماز خواهد خواند و مکتب حضرت عیسی (ع) مکتب صلح، مهربانی و دوستی است و جنایات مدعیان دروغین پیروی از آن حضرت هیچ نسبتی با تعالیم مسیحیت ندارد.

عبدالحسینی با اشاره به حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، گفت: فتنه سال ۱۳۸۸ با عواملی همچون انحراف، سنگدلی، نافرمانی خدا و پیمان‌شکنی شکل گرفت، اما با حضور آگاهانه و میلیونی مردم در نهم دی، ریشه این فتنه خشکانده شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل (ره)، افزود: هوشیاری ملت ایران در مقاطع حساس انقلاب بی‌نظیر بوده و این ملت شایسته بهترین شرایط اقتصادی و معیشتی هستند و وضعیت نابسامان اقتصادی زیبنده مردم انقلابی ایران نیست و مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی چاره‌اندیشی جدی داشته باشند.

امام جمعه موقت محلات تصریح کرد: حمایت از دولت به معنای تعطیل شدن مطالبه‌گری مردم نیست و مردم با وجود صبوری، از مشکلات معیشتی ناراضی هستند و باید اذعان کرد بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها است، اما ضعف‌های داخلی نیز باید صادقانه پذیرفته و اصلاح شود.

وی با اشاره به هفتم دی‌ماه، روز سوادآموزی، گفت: علم و دانش در مکتب اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و بی‌سوادی برای جامعه اسلامی مایه ننگ است زیرا علم و معرفت دو بال انسان برای رسیدن به کمال هستند.