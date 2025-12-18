احداث بیش از هزار واحد مسکن محرومان در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شهامت در نشست شورای مسکن، گفت: خانهدار کردن اقشار بیبضاعت از برنامههای دولت است و در همین راستا، ساخت مسکن طرح نهضت ملی کلید زده شد.
وی با اشاره به بررسی سه سایت نهضت ملی مسکندر مناطق ارم، محمودآباد و دهدشت یاسوج، اظهار کرد: وضعیت همه سایتها با در دست داشتن تمام اطلاعات درخواستی هر پروژه با دقت بررسی میشود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این بررسی شامل مشکلات هر سایت، عملکرد دستگاههای مربوطه، مقایسه برنامه قبلی با وضعیت فعلی، اقدامات بانکها و عملکرد شهرداریها است.
وی تأکید کرد: در جلسات آینده هیچ بهانهای برای ارائه ندادن اطلاعات دقیق از روند پیشرفت طرح پذیرفتنی نیست.
شهامت با بیان اینکه، متقاضیان فاقد آورده حذف میشوند از دستگاههای بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) خواست تا اطلاعات دقیق مددجویان را اعلام تا طبق آمار نیازمندان به مسکن برنامهریزی انجام شود.
وی بیان کرد: علاوه بر ۲۹۶ واحد قبلی، کارهای مربوط به ۷۸۰ واحد دیگر مسکن محرومان به زودی آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: سهم شهرستانها از تعداد مسکن محرومان در گچساران ۱۶۰، کهگیلویه ۳۰۰، بهمئی ۲۰۰، لنده ۶۰ و باشت ۶۰ واحد است.
به گفته وی با اضافه شدن این تعداد به واحدهای قبلی، برای هزار و ۷۶ واحد از سهمیه هزار و ۳۰۰ واحدی استان اقدام عملی صورت خواهد گرفت.
شهامت بر تعیین تکلیف سریع مسکن نخبگان استان تأکید و اظهار کرد: وضعیت سند زمین سه هزار متری مربوط به مسکن نخبگان برای اجرا مشخص شود.
وی گفت: انعقاد قرارداد آمادهسازی زمین سایت هزار و ۱۰ واحدی دهدشت و آسانسور برای مجتمع ۲۱۱ واحدی طبق ضوابط جدید بنیاد مسکن اقدام شود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از دستگاههای خدماترسان خواست صورت وضعیتهای خود را با هماهنگی راه و شهرسازی پیگیری و بانکها گزارش عملکرد خود در زمینه تسهیلات ودیعه مسکن و نهضت ملی مسکن را ارائه دهند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان، با اشاره به وابستگی روند احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به آورده متقاضیان، گفت: متقاضیانی که آورده نداشته باشند، به صورت رسمی از طرح حذف خواهند شد.
علی پارسایی همچنین به مشکل معارضات زمین برای سایت ۱۴۰ واحدی محمودآباد یاسوج اشاره کرد و افزود: در تلاش هستیم تا این معارضات را هرچه سریعتر رفع کنیم.
