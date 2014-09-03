مصائب مسکن مهر همچنان ادامه دارد/ 4000هزار واحد مسکن مهر مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر که قرار بود گره از انبوه مشکلات بی خانمانان در این استان بگشاید خود اکنون به گره کوری بدل شده که به نظر می رسد به این زودیها باز نشود.

با این حال سفر وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته به کهگیلویه و بویراحمد برای بازدید از پروژه های عمرانی اولویت دار این استان فرصتی مغتنم برای بررسی این مشکل بود اما او در آن سفر نتوانست مشکلات پروژه های مسکن مهر را بررسی کند و به همین خاطر قول داد قائم مقام خود را برای بررسی این موضوع به استان بفرستد.

با این حال این وعده وزیر در کمتر از یک هفته محقق شد و امروز چهارشنبه احمد اصغری‌مهرآبادی به یاسوج سفر کرد تا عصر امروز در کارگروه مسکن کهگیلویه و بویراحمد، این مشکل را بررسی کرده و نسخه ای برای آن بپیچد.

تکمیل مسکن مهر استان نیازمند 25 میلیارد تومان است

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست به ارائه گزارشی از مشکلات پرداخت و گفت: چهار هزار مسکن مهر کهگیلویه و بویراحمد از مجموع پنج هزار و 127 واحد مسکن مهر مشکل دارند.

ممتاز جهانگیری افزود: این واحدها مشکلاتی در زمینه آب، برق و گازرسانی دارند که برای رفع مشکلات این تعداد واحد مسکن مهر به 25 میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه نیمه‌کاره رها شدن مسکن مهر موجب بدبینی مردم نسبت به مسئولان می شود، اظهار داشت: سایتهای مسکن مهر استان به طور میانگین 85درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

جهانگیری اظهار داشت: در شهر یاسوج سایت شهرک ولایت درصد پیشرفت کمی دارد و سایتهای اداره راه 98 درصد، ساحلی 83 درصد، شرف‌آباد 85 درصد و نجف‌آباد 82 درصد پیشرفت دارند.

وی عنوان کرد: سایت مسکن مهر گچساران هم با 92 درصد پیشرفت فیزیکی به 116 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

کلاف سردرگم مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح وضعیت نابسامان مسکن مهر در این استان گفت: مسکن مهر در استان کهگیلویه و بویراحمد در یک حال سردرگمی قرار دارد.

پژمان نیک‌اقبالی افزود: یک نوع دوگانگی در مسکن مهر شهرهای کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد به‌طوری که دو سایت مسکن در کنار هم یکی واگذار شده و دیگر سایت مسکن‌ مهر نیز بلاتکلیف مانده‌ است.

وی بیان کرد: به دلیل کمبود اعتبار برخی از سایتها هنوز انشعاب آب، برق و گاز دریافت نکرده اند و ساخت محوطه‌ و مکان‌های تفریحی مسکن‌های مهر هم بلاتکلیف مانده است.

نیک اقبالی مازاد بودن واحدهای مسکن مهر در دهدشت را از دیگر مشکلات عنوان کرد و افزود: سایت 912 واحدی دهدشت، متقاضی ندارد و وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا این واحدها به متقاضیان خارج از مسکن مهر واگذار شود.

وی همچنین تاکید کرد: مطالبات پیمانکاران مسکن مهر نیز بر زمین مانده و اکنون کسی نیست که مطالبات آنها را پیگیری کند.

دولت مصمم به رفع مشکلات مسکن مهر است

قائم مقام وزیر راه در امور مسکن نیز بر برطرف کردن مشکل مسکن مهر فارغ از هر دیدگاه سیاسی تاکید کرد.

احمد اصغری‌مهرآبادی تصریح کرد: دولت جدید و شخص رئیس جمهور مصمم به تکمیل مسکن‌مهر بوده و اعتقاد دارند که با بخشنامه و حرف زدن نمی‌توان مشکلات مردم را در خصوص مسکن‌مهر برطرف کرد.

وی بیان داشت: با توجه به مشکلاتی که در یکی دو سال گذشته و بحث تورم پیش آمد تکمیل مسکن‌مهر با رکود مواجه شد که اکنون نیاز به همکاری بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن و رفع این مشکل داریم.

اصغری با بیان اینکه به همین منظور در وزارت راه و شهرسازی جلسات هفتگی برای رفع این مشکلات به صورت عملیاتی برگزار می‌شود، اظهار داشت: کار سفت کاری تعداددو میلیون واحد مسکن‌مهر در کشور تمام شده و در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و در سه ماه آینده کار تعداد 400 هزار واحد به اتمام می‌رسد.

وی افزود: در صورت همکاری دستگاههای خدمات رسان، تعداد 700 هزار مسکن‌مهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

اصغری با تاکید بر اینکه باید تا شروع فصل سرما بسیاری از اقدامات در خصوص تکمیل مسکن‌مهر انجام شود، افزود: در بحث خدمات زیربنایی چون آب و برق و گاز و سایر موضوعات به پنج هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.