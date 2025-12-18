مطالبات حوزه بهداشت و درمان خراسان جنوبی ۹۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی فرد عصر پنجشنبه در نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال ۱۳۶۴ تأسیس شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار و ۳۵۰ دانشجو در ۷۰ کد رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، گفت: این دانشگاه دانشجویانی از کشورهای عراق، افغانستان و لبنان نیز جذب می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فعالیت ۶ دانشکده در مرکز استان و ۳ دانشکده در شهرستان‌ها نیز خبر داد و گفت: در استان ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و ۲۳۷ مرکز بهداشتی تحت پوشش نیز داریم.

وی با بیان اینکه مجموع تخت‌های بیمارستانی استان یک هزار و ۵۲۴ تخت است، افزود: همچنین ۲۴۸ متخصص و فوق‌تخصص در ۲۲ رشته تخصصی و ۲۸ رشته فوق‌تخصصی در استان فعالیت می‌کنند

گنجی فرد با بیان اینکه تعداد نیروی انسانی حوزه بهداشت به ۴۸۹ نفر می‌رسد و در حال حاضر ۱۱۷ بهورز و ۴۳ پزشک کمبود داریم، یادآور شد: این استان سومین استان پهناور کشور است و در نظام ارجاع به ازای هر سه هزار نفر یک پزشک در استان داریم.