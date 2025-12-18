  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

مطالبات حوزه بهداشت و درمان خراسان جنوبی ۹۵۰ میلیارد تومان است

مطالبات حوزه بهداشت و درمان خراسان جنوبی ۹۵۰ میلیارد تومان است

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مطالبات حوزه بهداشت و درمان استان را بالغ بر ۹۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی فرد عصر پنجشنبه در نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال ۱۳۶۴ تأسیس شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار و ۳۵۰ دانشجو در ۷۰ کد رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، گفت: این دانشگاه دانشجویانی از کشورهای عراق، افغانستان و لبنان نیز جذب می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فعالیت ۶ دانشکده در مرکز استان و ۳ دانشکده در شهرستان‌ها نیز خبر داد و گفت: در استان ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و ۲۳۷ مرکز بهداشتی تحت پوشش نیز داریم.

وی با بیان اینکه مجموع تخت‌های بیمارستانی استان یک هزار و ۵۲۴ تخت است، افزود: همچنین ۲۴۸ متخصص و فوق‌تخصص در ۲۲ رشته تخصصی و ۲۸ رشته فوق‌تخصصی در استان فعالیت می‌کنند

گنجی فرد با بیان اینکه تعداد نیروی انسانی حوزه بهداشت به ۴۸۹ نفر می‌رسد و در حال حاضر ۱۱۷ بهورز و ۴۳ پزشک کمبود داریم، یادآور شد: این استان سومین استان پهناور کشور است و در نظام ارجاع به ازای هر سه هزار نفر یک پزشک در استان داریم.

کد خبر 6694081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها