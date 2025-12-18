  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

هشدار پلیس راه اصفهان؛ محورهای داران لغزنده و مه‌آلود است

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به شرایط نامناسب جوی و جاده‌ای در برخی محورهای غرب استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت احتیاط کامل، با سرعت مطمئنه در این مسیرها تردد کنند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: هم‌اکنون محور داران لغزنده بوده و در برخی نقاط با مه خفیف همراه است که این موضوع کاهش دید افقی رانندگان را به دنبال دارد.

وی افزود: محور داران به بویین میاندشت نیز به صورت مقطعی با پدیده بادروبه مواجه بوده و سطح جاده در این مسیر لغزنده است؛ بر همین اساس رانندگانی که قصد عبور از این محور را دارند، لازم است با دقت و احتیاط بیشتر رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و پیش از سفر، از سالم بودن سیستم ایمنی و ترمز خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

