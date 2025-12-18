سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: هم‌اکنون محور داران لغزنده بوده و در برخی نقاط با مه خفیف همراه است که این موضوع کاهش دید افقی رانندگان را به دنبال دارد.

وی افزود: محور داران به بویین میاندشت نیز به صورت مقطعی با پدیده بادروبه مواجه بوده و سطح جاده در این مسیر لغزنده است؛ بر همین اساس رانندگانی که قصد عبور از این محور را دارند، لازم است با دقت و احتیاط بیشتر رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و پیش از سفر، از سالم بودن سیستم ایمنی و ترمز خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.