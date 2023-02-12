سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر در همه محورهای استان اصفهان شاهد بارش برف و باران هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در محورهای جنوب، غرب و شمال استان بارش برف آغاز شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون بارش برف در محور سمیرم – یاسوج، محورهای شهرضا، محور تیران – داران – الیگودرز و اصفهان – اردستان شاهد بارش برف هستیم، گفت: دیگر محورهای استان اصفهان نیز بارانی است.

وی تاکید کرد: رانندگان باید توجه داشته باشند که هم اکنون همه محورهای استان اصفهان لغزنده است.

سرهنگ زارع در ادامه با اشاره به لزوم همراه داشتن زنجیر چرخ توسط رانندگان خودروهای سبک و سنگین برای تردد در محورهای استان اصفهان گفت: در ابتدا درخواست داریم از سفرهای غیر ضرور خودداری شود و پس از آن نیز در صورت نداشتن زنجیر چرخ اجازه تردد به خودروها داده نمی‌شود و در این زمینه تریلرهای تک محور درخواستی مبنی بر حرکت ن داشته باشند چرا که موافقت نخواهد شد.