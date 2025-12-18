سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که با حضور فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: ناصر خسرو در سفرنامه خود از قزوین یاد کرده و آن را نقطه‌ای متفاوت دانسته است؛ جایی که در مسیر شاهراه‌های تاریخی ایران قرار داشته و از ری تا جنوب و سپس به سمت غرب امتداد می‌یافته. قزوین در طول تاریخ، هرگاه هنر و اقتصاد رونق داشته، نقشی پایتخت‌گونه ایفا کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: این شهر به دلیل موقعیت راهبردی، محل گذر تجارت‌های شمالی بوده و به یکی از حوزه‌های بزرگ تمدنی ایران بدل شده است و این تمدن تنها متعلق به گذشته نیست؛ امروز نیز مردمانی با خلق‌وخوی متفاوت در کارگاه‌های کوچک، بهترین تولیدات را عرضه می‌کنند.

وی افزود: نرخ بیکاری در قزوین کمتر از بسیاری نقاط کشور است و با وجود جمعیتی تنها یک‌ونیم درصدی، سهمی چهار تا هشت درصدی در صنایع دارد؛ نشانه‌ای از تربیت تاریخی و روحیه متفاوت مردم این دیار.

این مسئول تأکید کرد: همان‌گونه که ناصر خسرو تعجب کرده بود که در قزوین قحطی وجود ندارد، امروز نیز این شهر با پشتوانه تاریخی خود توانسته باغ‌شهرهایی بیافریند و الگویی از مقاومت و سازندگی باشد.

وی عنوان کرد: مشکلات فراوان است، اما مردم ایران مردمی فولاد آبدیده‌اند و راهی که انتخاب کرده‌اند، راهی متفاوت و مبتنی بر ایستادگی است. تاریخ نشان داده که تسلیم در برابر بیگانگان هرگز به توسعه پایدار نمی‌انجامد که نمونه‌های کشورهای منطقه و فروپاشی‌های آنان گواه این حقیقت است. استقلال هدفی مقدس است و راهی جز ایستادگی وجود ندارد؛ سختی‌ها را باید به خاطر اهداف والا پذیرفت.

این مسئول تصریح کرد: کشور چین نمونه‌ای روشن از این مسیر است؛ از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱ نماینده‌ای در سازمان ملل نداشت، اما ایستادگی کرد تا جهان بپذیرد که انقلابی در آن کشور رخ داده است و امروز چین به قدرتی جهانی بدل شده و این همان توسعه پایدار است که ما نیز در پی آن هستیم.

وی ادامه داد: ارتباطات بین‌المللی و گسترش تجارت، همان راهی است که ظرفیت‌های اقتصادی ایران را فعال خواهد کرد و دولت نیز در چارچوب اهداف پذیرفته‌شده مردم و نظام، این مسیر را با قوت پیش می‌برد و با همکاری و هماهنگی، مشکلاتی چون تورم و نرخ ارز را پشت سر خواهد گذاشت.

این مسئول ابراز کرد: در بحث بنزین، برخلاف دفعات پیشین که افزایش ناگهانی قیمت شوک بزرگی به مردم وارد می‌کرد، دولت سیاستی تدریجی اتخاذ کرده است؛ سهمیه‌ای با دو نرخ ثابت و نرخ سوم آزاد و این سیاست تدریجی، نمونه‌ای از اصلاح اقتصادی است که با کمترین فشار بر مردم اجرا می‌شود.

وی در ادامه تشریح کرد: در زمینه یارانه‌ها نیز مجلس تصویب کرده که به جای پرداخت به واردکنندگان، یارانه مستقیماً به مصرف‌کنندگان داده شود؛ سیاستی درست که نیازمند اجرای دقیق و تدریجی است و سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما این سیاست به جامعه اصابت نکرد و مشکلاتی ایجاد کرد و اصلاح آن نیازمند فرایندی حساب‌شده است.

وزارت تعاون آمادگی تأمین زیرساخت‌ها برای اجرای کالابرگ را دارد

این مسئول تصریح کرد: وزارت کار نیز آمادگی دارد زیرساخت‌های لازم برای اجرای کالابرگ یا حتی کوپن را فراهم کند؛ همان‌گونه که در دهه ۱۳۶۰ تجربه شد و امروز نیز در بسیاری کشورها، از جمله آمریکا، همچنان کوپن به میلیون‌ها نفر داده می‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه اجتماعی، ایجاد مهدکودک‌ها در کارخانه‌ها و حمایت از خانواده‌ها از سیاست‌های موفق دهه ۱۳۶۰ بود. آن زمان مردم کالاهای اساسی را به قیمت ثابت دریافت می‌کردند و نسبت به افزایش نرخ ارز حساس نبودند. امروز که حساسیت‌ها بیشتر شده، باید دوباره آرامشی پایدار برای مردم ایجاد کنیم؛ آرامشی که با تثبیت قیمت کالاهای اساسی حاصل می‌شود.

وی در ادامه گفت: دشمنان با رسانه‌های گسترده در پی ایجاد ناامیدی‌اند، اما ما باید بدانیم که مشکلات، زمان حل مسائل بزرگ است و همان‌گونه که در جنگ‌های جهانی، دولت‌های رفاه شکل گرفتند و آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، امروز نیز شرایط سخت ما را به انجام کارهای بزرگ فرا می‌خواند.

وی افزود: بنابراین، مسیر پیش رو روشن است؛ ایستادگی، اصلاح تدریجی، حمایت از مردم و ایجاد زیرساخت‌های رفاه اجتماعی. این راهی است که می‌تواند ایران را به توسعه پایدار و سعادت عمومی برساند.

وی با بیان اینکه نگاه واقع‌بینانه به صندوق‌های بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است، تأکید کرد: ما باید آنچه را که دوست داریم با واقعیت‌های موجود تطبیق دهیم؛ تصمیم‌گیری بدون توجه به واقعیت‌ها، آرزوهایی می‌آفریند که در نهایت بر ضد خود عمل می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد: صندوق بازنشستگی همانند یک سیستم بانکی است؛ صندوق یعنی میزان پولی که وارد می‌شود و میزان برداشتی که انجام می‌گیرد. قواعد برداشت را از دهه ۱۳۵۰، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی، تا امروز دچار اختلال کرده‌ایم. در دهه ۱۳۴۰ سن بازنشستگی ۶۰ سال بود، اما امروز در صندوق لشکری به ۴۵ و در صندوق کشوری به ۵۲ سال رسیده است و نمی‌توان با پرداخت یک‌سوم حقوق برای ۲۵ سال، انتظار داشت که ۳۰ تا ۳۵ سال حقوق بازنشستگی پرداخت شود؛ این معادله شدنی نیست.

وی افزود: قراردادهای موقت نیازمند اصلاح‌اند، خدمات تأمین اجتماعی باید تقویت شود، اما وزیر کار درگیر مدیریت شرکت‌ها شد؛ تنها در استان قزوین ۱۱ شرکت تحت مدیریت وزارت کار قرار دارد. هر ناکارآمدی یا فسادی در این بنگاه‌ها، وزیر را پاسخگو می‌کند و نمونه‌ای روشن، شرکت قطار رجا بود؛ شرکتی که زمانی بهترین قطار منطقه را داشت، اما پس از واگذاری به وزارت کار، به دلیل فقدان دانش تخصصی، ۵۰ درصد واگن‌ها از ریل خارج شدند.

وی گفت: مردم دوست دارند زودتر بازنشسته شوند، اما واقعیت این است که سن بازنشستگی باید ۶۵ سال باشد، مگر برای مشاغل سخت و زیان‌آور مانند کارگران معدن. بسیاری از مشاغل به‌اشتباه در دسته سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند و این قواعد باید اصلاح شود.

مراکز نگهداری معلولان از معافیت آب، برق و گاز برخوردار نیستند

این مسئول ابراز کرد: در حوزه انرژی و مالیات نیز مشکلاتی وجود دارد و مراکز نگهداری معلولان از معافیت آب، برق و گاز برخوردار نیستند؛ اشتباهی که باید اصلاح شود. همچنین باید سازوکاری جامع برای تسویه حساب مالیاتی این مراکز ایجاد شود و در حوزه درمان نیز پروژه‌هایی مانند درمانگاه مهرگان و اورژانس تاکستان نیازمند پیگیری جدی هستند.

وی افزود: در زمینه بازنشستگان، مشکلاتی همچون عدم پرداخت‌ها و بیماری‌های خاص باید در کوتاه‌ترین زمان حل شود و موضوع حذف ۴۰۰ قلم دارو از فهرست بیمه نیز باید بررسی شود؛ تا آنجا که اطلاع داریم، در این دولت چنین اقدامی صورت نگرفته است.

میدری خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران نیز با مشکلات ساختاری مواجه است؛ مصوبات پیشین مجلس و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما استدلال روشن این است که بانک رفاه باید همانند بانک‌های ملی، کشاورزی و مسکن از این قاعده مستثنا شود.

وی ادامه داد: در حوزه مشاغل خانگی، فرآیندها ساده‌تر شده و سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شده است، هرچند همکاری بانک‌های خصوصی همچنان ضعیف است و در زمینه دهک‌بندی نیز امکان اعتراض ساده فراهم شده و اطلاعات دقیق از سیستم بانکی دریافت می‌شود؛ کمتر از ۲۰ درصد افراد حذف‌شده اعتراض کرده‌اند و پاسخ آنان تا پایان دی‌ماه داده خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: دو موضوع مهم دیگر، مسکن کارگری و مهارت‌آموزی است؛ تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت راه و شهرسازی امضا شده تا زمین‌های مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و کارگران بتوانند از مسکن ارزان بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در حوزه مهارت‌آموزی نیز همکاری با آموزش و پرورش و هنرستان‌ها در حال گسترش است؛ استان قزوین ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ملت ایران، ملتی فولاد آبدیده است. رسانه‌ها باید مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای خود را در ارائه تصویر درست از واقعیت‌ها ایفا کنند، چراکه تصویر منفی، واقعیت‌های منفی را تقویت می‌کند.

وی در پایان گفت: با همدلی و تلاش مشترک، می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم و آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیم و در پایان این نشست نیز دو تفاهم‌نامه مهم به امضا خواهد رسید که گامی دیگر در مسیر اصلاح و پیشرفت است.