پزشکیان: ۶۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه خراسان جنوبی تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم خراسان جنوبی، با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران رسانه‌ای و سلام به مردم این استان و سراسر کشور، بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: از روز نخست پذیرش مسئولیت، با مجموعه‌ای از بحران‌ها، فشارها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده‌ایم، اما باور داریم با انسجام ملی می‌توان بر این چالش‌ها غلبه کرد.

وی با اشاره به فشارها و اقدامات خصمانه علیه کشور اظهار داشت: تلاش‌هایی صورت گرفته تا ایران را به تسلیم وادار کنند، کشور را دچار تفرقه کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما مردم بزرگوار ما با تمام وجود در صحنه حضور دارند، ایران عزیز را می‌خواهند و وحدت و انسجام را مطالبه می‌کنند.

وی گفت: ما نیز خود را در قبال این مردم مسئول می‌دانیم و با اخلاص، هر آنچه در توان داریم برای خدمتگزاری به کار خواهیم گرفت.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان افزود: اگر دست به دست هم بدهیم و به دانشمندان، نخبگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و نوآوران کشور اعتماد کنیم و به‌جای مانع‌تراشی، مسیر را هموار سازیم، بسیاری از مشکلات سریع‌تر و ساده‌تر حل خواهد شد.

پزشکیان با اشاره به تجربه‌های موفق مشارکت مردمی در استان خراسان جنوبی، به‌ویژه در حوزه مدرسه‌سازی، گفت: نمونه‌هایی که مردم در ساخت مدارس مشارکت کردند از اهدا طلا و دام گرفته تا کارگری و کمک با ماشین‌آلات، این مشارکت، امید به آینده و عشق به آبادانی را زنده می‌کند و اگر در همه حوزه‌ها همین الگو را دنبال کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق بیاییم.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مدیران و سرمایه‌گذاران تصریح کرد: برنامه‌ها در حال تنظیم است و با همکاری مدیران، مسئولان و مردم، مصمم هستیم از شرایط دشوار عبور کنیم؛ نیازی به تکرار مباحث جلسات نیست، مهم اجرای دقیق برنامه‌ها با همراهی همه بخش‌هاست.

تخصیص ۶۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه خراسان جنوبی

رئیس‌جمهور گفت: نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان در حال انجام است که بخشی از آن معرفی و آغاز شده است.

پزشکیان تأکید کرد: مجموع این ارقام نشان می‌دهد نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای خراسان جنوبی رقم خورده و این تعهدات با امضای همه مراجع مسئول، از جمله استاندار و دستگاه‌های اجرایی، ثبت شده است.

وی تصریح کرد: پروژه‌ها صرفاً امضا نمی‌شوند؛ هر طرحی که تصویب می‌شود، متعهد به اجرا هستیم و روند پیشرفت آن به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شود.

راه‌آهن شمال–جنوب؛ اولویت قطعی دولت

پزشکیان با اشاره به اولویت راه‌آهن در برنامه‌های دولت گفت: تکمیل مسیر ریلی شمال به جنوب یک تصمیم حاکمیتی است و با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: این کریدور برای حمل‌ونقل داخلی، صادرات معدنی و ترانزیت منطقه‌ای اهمیت حیاتی دارد و کشورهای آسیای میانه و روسیه به این مسیر برای دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان نیاز دارند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در بودجه، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای راه‌ها پیش‌بینی شده که ۳ هزار میلیارد تومان آن به‌طور خاص به راه‌آهن اختصاص دارد، اما این رقم کافی نیست و منابع تکمیلی نیز تأمین خواهد شد.

پزشکیان گفت: سیاست دولت تمرکز منابع است؛ به‌جای پراکندگی اعتبارات، اولویت امسال و سال آینده تکمیل مسیر راه‌آهن است تا پروژه در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد.

وی همچنین از پیگیری برای تسویه بدهی پیمانکاران خبر داد و افزود: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، تلاش می‌کنیم مطالبات پیمانکاران پرداخت شود تا با انگیزه بیشتری اجرای پروژه را ادامه دهند.