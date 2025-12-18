  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

عملیات نفس‌گیر هلال احمر هرمزگان در روستای مهمانی سیریک

سیریک- یک زن ۵۱ ساله که دچار مصدومیت مچ پا و قفسه سینه شده بود، توسط امدادگران پایگاه سیریک جمعیت هلال احمر نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، از عملیات امدادرسانی موفقیت‌آمیز تیم جاده‌ای پایگاه سیریک در روستای مهمانی خبر داد.

وی گفت: گزارش حادثه ساعت ۱۳:۴۷ به هلال احمر اعلام شد و تیم سه نفره بلافاصله به محل اعزام شد. حادثه در ساعت ۱۱:۰۰ رخ داده بود و عملیات امدادرسانی تا ساعت ۱۶:۵۵ ادامه یافت.

سلحشور افزود: با وجود بارندگی شدید و طغیان رودخانه‌ها که دسترسی به روستای مهمانی را بسیار دشوار کرده بود، تیم امدادی با تلاش، مصدوم را تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار داد و به مراکز درمانی منتقل کرد. این عملیات نمونه‌ای از آمادگی و واکنش سریع نیروهای هلال احمر در شرایط سخت است.

وی همچنین تاکید کرد: جمعیت هلال احمر همواره آماده خدمت‌رسانی به شهروندان در سراسر استان است و آموزش و تجهیز پایگاه‌ها، به ویژه در مناطق روستایی و مناطق با دسترسی دشوار، از اولویت‌های این جمعیت است.

    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      خداراشکر بنده خدارانجات دادندخداخیرشان دهد

