به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، از عملیات امدادرسانی موفقیت‌آمیز تیم جاده‌ای پایگاه سیریک در روستای مهمانی خبر داد.

وی گفت: گزارش حادثه ساعت ۱۳:۴۷ به هلال احمر اعلام شد و تیم سه نفره بلافاصله به محل اعزام شد. حادثه در ساعت ۱۱:۰۰ رخ داده بود و عملیات امدادرسانی تا ساعت ۱۶:۵۵ ادامه یافت.

سلحشور افزود: با وجود بارندگی شدید و طغیان رودخانه‌ها که دسترسی به روستای مهمانی را بسیار دشوار کرده بود، تیم امدادی با تلاش، مصدوم را تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار داد و به مراکز درمانی منتقل کرد. این عملیات نمونه‌ای از آمادگی و واکنش سریع نیروهای هلال احمر در شرایط سخت است.

وی همچنین تاکید کرد: جمعیت هلال احمر همواره آماده خدمت‌رسانی به شهروندان در سراسر استان است و آموزش و تجهیز پایگاه‌ها، به ویژه در مناطق روستایی و مناطق با دسترسی دشوار، از اولویت‌های این جمعیت است.