۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

فرماندار گناوه: ستاد مدیریت بحران شهرستان در آمادگی کامل است

گناوه- فرماندار گناوه گفت: باتوجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، ستاد مدیریت بحران این شهرستان در آمادگی کامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر پنجشنبه در نشست اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر به ریاست استاندار بوشهر به صورت وبیناری افزود: اعضای ستاد مدیریت بحران این شهرستان از روز دوشنبه با هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و ایجاد آمادگی حداکثری برای پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی، از آمادگی لازم برخوردارند.

وی بیان کرد: اعضای ستاد شهرستان تا روز شنبه آینده که بحرانی اعلام شده است در دسترس و در منطقه حضور داشته باشند.

فرماندار گناوه گفت: یکی از دغدغه‌های ستاد بحران شهرستان موضوع شناورهای دارای محموله کالا در خور است که با مدیریت خوب اداره بندر و دریانوردی و توصیه‌های لازم به لنجداران، وضعیت مناسب و تاکنون مشکلی پیش نیامده است، اما باید تا پایان وضعیت ناپایداری جوی، نکات ایمنی در شناورها را رعایت کنند.

