خسارت طوفان و باران در بوشهر؛ وضعیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح جمعه در جریان بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده، با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی شهرستان اظهار کرد: علی‌رغم شدت بارش و وزش باد، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی قابل توجهی گزارش نشده است.

وی در خصوص خسارات ناشی از بارش باران و طوفان تصریح کرد: تعدادی از پایه‌های برق و تأسیسات شهری دچار آسیب شدند و قطع برخی درختان موجب انسداد موقت معابر شد که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و خدماتی، مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

فرماندار بوشهر در ادامه درباره اقدامات امدادی و مدیریتی افزود: از ساعات اولیه بامداد، تمامی عوامل انتظامی، امدادی و خدماتی ازجمله شهرداری، هلال‌احمر، اداره برق، اداره آب، پلیس راهور و نیروهای انتظامی در سطح شهر حضور یافته و با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان، عملیات بازگشایی معابر و رفع مشکلات زیرساختی به‌طور منسجم و مؤثر انجام پذیرفت.

وی وضعیت کنونی شهرستان را پایدار ارزیابی کرد و افزود: برق محلاتی که تأسیسات آن‌ها دچار آسیب شده بود در حال برقراری و پایدارسازی است و هیچ‌گونه نگرانی جدی در سطح شهرستان وجود ندارد

مظفری بیان کرد: همچنین با توجه به پیش‌بینی تداوم بارش‌ها تا اوایل صبح شنبه توصیه می‌شود شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری نموده و در ترددهای شهری نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: اجتناب از توقف در مجاورت درختان و تأسیسات برق ضروری است و دستگاه‌های اجرایی و امدادی همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند.