۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

کرمی:ایلام آماده گسترش تجارت مرزی با استان کربلا است

ایلام - استاندار ایلام گفت: ایلام آماده گسترش تجارت مرزی با استان کربلا در بخش های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه در دیدار با المهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های بالای موجود میان دو استان ایلام و کربلا، می‌توان سطح تجارت مرزی و همکاری‌های اقتصادی را افزایش داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو استان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، درمانی، گردشگری و مذهبی افزود: هم‌افزایی در این زمینه‌ها می‌تواند نقش مهمی در گسترش روابط دوجانبه و توسعه منطقه‌ای ایفا کند

کرمی همچنین با تقدیر از میزبانی شایسته مردم استان کربلا از زائران در ایام اربعین حسینی تصریح کرد: این میزبانی میلیونی، نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ گردشگری مذهبی در استان کربلا است و ایلام نیز آمادگی دارد زیرساخت‌های مربوط به گردشگری مذهبی را توسعه دهد.

استاندار ایلام با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو استان و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در کربلا گفت: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بیانگر توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی دو استان است.

وی به جلسه مشترک معاونان استانداری ایلام و کربلا اشاره کرد و افزود: مصوبات این جلسه با هدف توسعه اقتصادی دو استان، به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

کرمی در پایان اظهار داشت: استان ایلام آمادگی کامل دارد تا میزبان نمایشگاه صنایع‌دستی و گردشگری استان کربلا باشد و این اقدام را گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو استان دانست.

