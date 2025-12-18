کرمی:ایلام آماده گسترش تجارت مرزی با استان کربلا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه در دیدار با المهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های بالای موجود میان دو استان ایلام و کربلا، می‌توان سطح تجارت مرزی و همکاری‌های اقتصادی را افزایش داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو استان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، درمانی، گردشگری و مذهبی افزود: هم‌افزایی در این زمینه‌ها می‌تواند نقش مهمی در گسترش روابط دوجانبه و توسعه منطقه‌ای ایفا کند

کرمی همچنین با تقدیر از میزبانی شایسته مردم استان کربلا از زائران در ایام اربعین حسینی تصریح کرد: این میزبانی میلیونی، نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ گردشگری مذهبی در استان کربلا است و ایلام نیز آمادگی دارد زیرساخت‌های مربوط به گردشگری مذهبی را توسعه دهد.

استاندار ایلام با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو استان و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در کربلا گفت: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بیانگر توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی دو استان است.

وی به جلسه مشترک معاونان استانداری ایلام و کربلا اشاره کرد و افزود: مصوبات این جلسه با هدف توسعه اقتصادی دو استان، به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

کرمی در پایان اظهار داشت: استان ایلام آمادگی کامل دارد تا میزبان نمایشگاه صنایع‌دستی و گردشگری استان کربلا باشد و این اقدام را گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو استان دانست.