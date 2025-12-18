  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

برف‌روبی ۹۲۰۰ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان طی ۴۸ساعت گذشته انجام شد

برف‌روبی ۹۲۰۰ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان طی ۴۸ساعت گذشته انجام شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت گسترده سامانه‌های بارشی در استان، از انجام عملیات برف‌روبی در ۹۲۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی انجام شد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش بیش از ۱۰۰ تیم راهداری در ۴۸ ساعت گذشته، عملیات برف‌روبی در محورهای مواصلاتی، راه‌های روستایی و گردنه‌های برف‌گیر در مناطق غرب، شرق و شمال استان انجام شد و با توجه به ادامه بارش‌ها، تیم‌های برف‌روبی همچنان در محورهای مناطق شمال‌غرب و جنوب استان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۲۰۰۰ تن نمک و شن برای یخ‌زدایی محورهای مواصلاتی استفاده شده و همزمان تجهیزات برف‌روبی شهرداری‌ها و مراکز دهستان‌ها نیز در بیش از ۲۰۰ روستا و ۲۶ شهر به‌منظور بازگشایی معابر، خیابان‌ها و محورهای ارتباطی به‌کارگیری شده است.

بارش برف تا ۴۰ سانتیمتر و تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت جوی ۲۴ ساعت گذشته گفت: با فعالیت سامانه‌های بارشی از سمت غرب و شمال، شاهد بارش باران و برف، وزش کولاک و پدیده مه در اغلب مناطق استان بودیم؛ به‌گونه‌ای که ارتفاع برف در برخی مناطق روستایی شهرستان‌های کاشان و فریدن بیش از ۴۰ سانتیمتر گزارش شده است.

شیشه‌فروش میزان بارش در شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته را ۱۶ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش در چوپانان شهرستان نائین ۳۵ میلیمتر بوده و در شهرستان‌های شمال و شرق استان به‌طور میانگین ۱۶ میلیمتر و در شهرستان‌های غربی حدود ۱۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی ادامه داد: با نفوذ سامانه بارشی از جنوب و تلاقی آن با سامانه‌های موجود، بارش برف در شهرستان‌های جنوب، جنوب‌شرق و شمال استان تداوم دارد و شدت بارش در شهرستان‌های سمیرم، دهاقان، نائین، خوروبیابانک، نطنز، فریدونشهر و مناطق مرکزی بیشتر گزارش شده است؛ در همین راستا هشدار آماده‌باش مدیریت بحران به تیم‌های امدادی و راهداری این شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

آماده‌باش ۱۵۰ تیم امدادی و توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از استقرار ۱۵۰ تیم امداد زمستانی و ستادهای سیل در مناطق شهری و روستایی خبر داد و گفت: این تیم‌ها برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در حوادث احتمالی ناشی از بارش شدید باران و برف، کولاک، یخ‌زدگی محورهای مواصلاتی، آبگرفتگی و سیلاب‌های محلی در حالت آماده‌باش کامل هستند.

شیشه‌فروش با اشاره به امدادرسانی‌های انجام‌شده اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته به ۳۲۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی و ۱۵۳ نفر از مسافران در سایت‌های پیش‌بینی‌شده در جاده‌های استان اسکان داده شدند.

وی در پایان با توجه به کاهش محسوس دما و خطر یخ‌زدگی جاده‌ها به‌ویژه در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در جاده‌های برف‌گیر خودداری کرده و پیش از سفر با سامانه تلفنی ۱۴۱ از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات امداد زمستانی به همراه داشته باشند.

کد خبر 6694345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها