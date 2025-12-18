منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش بیش از ۱۰۰ تیم راهداری در ۴۸ ساعت گذشته، عملیات برفروبی در محورهای مواصلاتی، راههای روستایی و گردنههای برفگیر در مناطق غرب، شرق و شمال استان انجام شد و با توجه به ادامه بارشها، تیمهای برفروبی همچنان در محورهای مناطق شمالغرب و جنوب استان در حال فعالیت هستند.
وی افزود: در این عملیات بیش از ۲۰۰۰ تن نمک و شن برای یخزدایی محورهای مواصلاتی استفاده شده و همزمان تجهیزات برفروبی شهرداریها و مراکز دهستانها نیز در بیش از ۲۰۰ روستا و ۲۶ شهر بهمنظور بازگشایی معابر، خیابانها و محورهای ارتباطی بهکارگیری شده است.
بارش برف تا ۴۰ سانتیمتر و تداوم فعالیت سامانههای بارشی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت جوی ۲۴ ساعت گذشته گفت: با فعالیت سامانههای بارشی از سمت غرب و شمال، شاهد بارش باران و برف، وزش کولاک و پدیده مه در اغلب مناطق استان بودیم؛ بهگونهای که ارتفاع برف در برخی مناطق روستایی شهرستانهای کاشان و فریدن بیش از ۴۰ سانتیمتر گزارش شده است.
شیشهفروش میزان بارش در شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته را ۱۶ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش در چوپانان شهرستان نائین ۳۵ میلیمتر بوده و در شهرستانهای شمال و شرق استان بهطور میانگین ۱۶ میلیمتر و در شهرستانهای غربی حدود ۱۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
وی ادامه داد: با نفوذ سامانه بارشی از جنوب و تلاقی آن با سامانههای موجود، بارش برف در شهرستانهای جنوب، جنوبشرق و شمال استان تداوم دارد و شدت بارش در شهرستانهای سمیرم، دهاقان، نائین، خوروبیابانک، نطنز، فریدونشهر و مناطق مرکزی بیشتر گزارش شده است؛ در همین راستا هشدار آمادهباش مدیریت بحران به تیمهای امدادی و راهداری این شهرستانها ابلاغ شده است.
آمادهباش ۱۵۰ تیم امدادی و توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از استقرار ۱۵۰ تیم امداد زمستانی و ستادهای سیل در مناطق شهری و روستایی خبر داد و گفت: این تیمها برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در حوادث احتمالی ناشی از بارش شدید باران و برف، کولاک، یخزدگی محورهای مواصلاتی، آبگرفتگی و سیلابهای محلی در حالت آمادهباش کامل هستند.
شیشهفروش با اشاره به امدادرسانیهای انجامشده اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته به ۳۲۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی و ۱۵۳ نفر از مسافران در سایتهای پیشبینیشده در جادههای استان اسکان داده شدند.
وی در پایان با توجه به کاهش محسوس دما و خطر یخزدگی جادهها بهویژه در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در جادههای برفگیر خودداری کرده و پیش از سفر با سامانه تلفنی ۱۴۱ از وضعیت راهها مطلع شوند و حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات امداد زمستانی به همراه داشته باشند.
